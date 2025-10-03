12 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 12 مليار درهم موزعة بواقع 2.122 مليار درهم في سوق العاصمة و9.977 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وشهدت الأسواق تحسناً في الأداء خلال الأسبوع حيث تمكنت المؤشرات من الارتفاع لمدة 3 أيام تداول متواصلة في نهاية الأسبوع لتنهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء مرتفعة بنسبة 0.73% لمؤشر أبوظبي وبنسبة 1.06% لمؤشر دبي.

وإلى ذلك تمكنت الأسواق المحلية من جذب سيولة بقيمة إجمالية 10.27 مليار درهم بعد تداول نحو 2.19 مليار سهم خلال 154 ألفاً و397 صفقة.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 523.43 مليون درهم.

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58.6% من كمية التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.083 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.449 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 366.07 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 269.86 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 72.99 نقطة وبنسبة 0.73% عند مستوى 10072.8 نقطة مقارنة مع 9999.81 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10086.19 نقطة.

وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار 38 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 95 ألفاً و258 صفقة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.122 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.111 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.109 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.762 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 37.32% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 3.38 مليار درهم لتشكل ما نسبته 71.68% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.622 مليار درهم، كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 62.29 نقطة بنسبة 1.06% عند مستوى 5917.6 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5855.31 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5930.58 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5812.27 نقطة.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 4.721 مليار درهم بعد تداول 1.004 مليار سهم خلال 59 ألفاً و139 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 9.977 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.008 تريليون درهم مقابل 998.6 مليار درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.