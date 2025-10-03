السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

12 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية خلال أسبوع

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
4 أكتوبر 2025 00:52

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تدعم 9 مخابز في جنوب غزة
95 مليون متر مربع من الطرق والبنية التحتية بأبوظبي تتم صيانتها سنوياً

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنحو 12 مليار درهم موزعة بواقع 2.122 مليار درهم في سوق العاصمة و9.977 مليار درهم في سوق دبي المالي. 
وشهدت الأسواق تحسناً في الأداء خلال الأسبوع حيث تمكنت المؤشرات من الارتفاع لمدة 3 أيام تداول متواصلة في نهاية الأسبوع لتنهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء مرتفعة بنسبة 0.73% لمؤشر أبوظبي وبنسبة 1.06% لمؤشر دبي. 
وإلى ذلك تمكنت الأسواق المحلية من جذب سيولة بقيمة إجمالية 10.27 مليار درهم بعد تداول نحو 2.19 مليار سهم خلال 154 ألفاً و397 صفقة. 

سوق أبوظبي 
أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 523.43 مليون درهم. 
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 58.8% من قيمة التداولات و58.6% من كمية التداولات. 
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 3.083 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 3.449 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 366.07 مليار درهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 269.86 مليون درهم كمحصلة (شراء).
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 72.99 نقطة وبنسبة 0.73% عند مستوى 10072.8 نقطة مقارنة مع 9999.81 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10086.19 نقطة. 
وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع أسعار 38 شركة، فيما أغلقت 33 شركة مستقرة من دون تغيير. وشهد السوق إبرام 95 ألفاً و258 صفقة خلال الأسبوع الماضي.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.122 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.111 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.109 تريليون درهم في الأسبوع السابق.

سوق دبي
تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.762 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 37.32% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 3.38 مليار درهم لتشكل ما نسبته 71.68% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 1.622 مليار درهم، كمحصلة (بيع). 
وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 62.29 نقطة بنسبة 1.06% عند مستوى 5917.6 نقطة يوم أمس مقارنة مع 5855.31 نقطة في نهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 5930.58 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر 5812.27 نقطة. 
وبلغت قيمة التداول الإجمالية 4.721 مليار درهم بعد تداول 1.004 مليار سهم خلال 59 ألفاً و139 صفقة. 
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 9.977 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.008 تريليون درهم مقابل 998.6 مليار درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.

أسواق الأسهم
أسواق الأسهم الإماراتية
أسواق المال
أسواق المال الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الإمارات
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
الدخان يتصاعد من بنايات دمرها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«حماس» توافق على تسليم الرهائن وفق «خطة ترامب»
اليوم 00:57
رجل إطفاء أوكراني يُخمد حريقاً في موقع تعرض لقصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات مكثفة بـ«مسيرات» وصواريخ
اليوم 00:57
يمنيات ينقلن المياه في قرية نائية بضواحي تعز (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تغير المناخ يضاعف معاناة نساء اليمن
اليوم 00:57
جانب من الدمار في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمن للفلسطينيين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©