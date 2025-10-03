السبت 4 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شما بنت محمد: الشباب قلب صناعة التحول البيئي

شما بنت محمد خلال إلقاء كلمتها (وام)
4 أكتوبر 2025 00:52

العين (وام)

شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 بدبي.
وقدمت الشيخة شما ورقة بعنوان «من التغريد إلى التغيير»، دعت فيها الشباب إلى تحويل حضورهم الرقمي إلى أثر تنموي وبيئي ملموس. وقالت: نلتقي وأمامنا سؤال مصيري وهو أي مستقبل نتركه لشبابنا؟، وأي كوكب نورثه لأبنائنا؟، مؤكدة أن جيل اليوم يمتلك أقوى وسيلة وهي شبكات التواصل الاجتماعي مما يجعلهم في قلب صناعة التحول البيئي.
وأوضحت أن التاريخ تغير، ولم يعد الشباب جمهوراً صامتاً، بل أصبح الفعل والمحرك، لافتة إلى أن المنصات الرقمية صارت العصب المركزي لحركات مقاومة التغيرات المناخية والبيئية في العالم، وأن تغريدة صغيرة قادرة أن تغير مساراً، ومنشوراً قصيراً قادراً أن يطلق حملة، وفيديو يصنع وعياً عاماً. وقالت: إن وعي الشباب اليوم يفتح مجالات واسعة في الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وإعادة التدوير والابتكارات التقنية البيئية، وهكذا يتحول الوعي إلى استثمار، والاستثمار إلى تنمية، والتنمية إلى مستقبل أكثر أماناً. 
وقدمت سموها أمثلة من مبادرات مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ووجهت رسالة إلى الشباب قائلة: لا تستهينوا بقوة أصواتكم، لا تستهينوا بقوة وجودكم الرقمي لدعم قضايا البيئة والمناخ، ازرعوا الأفكار في العقول قبل أن تزرعوا الأشجار في الأرض، حولوا تغريداتكم إلى جسور.

شما بنت محمد
الإمارات
شما بنت محمد بن خالد
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر
