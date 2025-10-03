محمد الشرقي يلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والسكرتير التنسيقي بالفاتيكان

الرباط (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على هامش المنتدى - كلاً على حدة - ميغيل أنخيل، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الممثل الخاص الأسبق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط الأسبق، والقس الدكتور أندريا تشوتشي، السكرتير التنسيقي بالأكاديمية البابوية من أجل الحياة بالفاتيكان.

وجرى خلال اللقاءات، تبادل الحديث حول مختلف المواضيع التي تناقشها أعمال الدورة الأربعين لمنتدى كرانس مونتانا في الرباط.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، دور المنتدى وأهميته في بناء آفاق أوسع لفضاء الأطلسي الجديد، وتبادل الشراكات والفُرص التنموية التي تخدم السلام والاستقرار والازدهار في دول العالم.

كما أشار سموّه، إلى التزام إمارة الفجيرة بدورها الاستراتيجي كمركزٍ داعمٍ للتنمية الشاملة والمُستدامة عبر مشاريعها في القطاعات الصناعية واللوجستية، وتعزيز الشراكات العابرة للمحيطات.