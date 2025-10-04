«الإمارات للعطور والعود 2025» ينطلق في إكسبو الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة أكثر من 150 عارضاً بزيادة بلغت 50% مقارنة بدورة العام الماضي إلى جانب 500 علامة تجارية من أشهر علامات العطور المحلية والعالمية، ويُعتبر الحدث الأبرز في مجال صناعة العطور في المنطقة، وملتقى دولي استثنائي ويستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وعدد من المسؤولين من الغرفة وإكسبو الشارقة وضيوف المعرض وممثلي عدد من كبرى الشركات والعلامات التجارية المشاركة.

وتجوّل الحضور بين أجنحة المعرض واستمعوا إلى شرح من كبار العارضين حول أبرز منتجاتهم وابتكاراتهم في عالم العطور، واطلعوا على أحدث الابتكارات في عالم العطور والعود، مشيدين بالمستوى المتميز للتنظيم وحجم المشاركة الدولية الواسعة التي تعكس مكانة الحدث في المنطقة.

ويشهد المعرض حضوراً سنوياً لافتاً، حيث يستقطب أكثر من 25 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، كما يحظى بنسخته لهذا العام بمشاركة دولية وإقليمية من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع، وفي مقدمتها سلطنة عُمان وتركيا والصين والهند وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، حيث يسهم في إثراء تجربة الزوار ويعزز من فرص تبادل الخبرات والتعاون بين مختلف أسواق العطور في المنطقة والعالم.

وأكد العويس أن دعم الغرفة لهذا القطاع جزء من الإسهام في الأجندة الاقتصادية للإمارة باعتبار أن صناعة العطور والعود لها ارتباطها الوثيق بالتراث الإماراتي الأصيل وإقبال المستهلكين المتزايد على المنتجات الفاخرة، وتمثل قطاعاً استراتيجياً واعداً بفرص نمو قوية، مشيراً إلى أن المعارض المتخصصة تعد منصات للبيع ومحركات للتنمية تسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وتفتح قنوات تواصل مباشرة بين المبتكرين والمستهلكين، مضيفاً أن منصة «الإماراتيين للعود والعطور» المصاحبة للمعرض جزء من مسرعات الأعمال لتنمية المواهب الإماراتية الشابة ووضع رواد الأعمال أمام حدث تجاري لاختبار ابتكاراتهم في سوق حقيقي، وبناء قاعدة عملاء والتواصل مع الخبراء وتحويل شغفهم إلى مشاريع مستدامة تسهم بفعالية في الاقتصاد الوطني.

من جانبه أشار سيف محمد المدفع إلى أن المعرض في نسخته الثالثة يمثل إضافة نوعية ومبتكرة لأجندة فعاليات المركز، مؤكداً أن النمو الاستثنائي في عدد العارضين يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المنتجون الرئيسيون في الصناعة لمركز إكسبو الشارقة كمنصة رائدة وقادرة على تحقيق نتائج تجارية ملموسة، لافتاً إلى أن المعرض يتميز بارتفاعات مستمرة في حجم المبيعات المباشرة فضلاً عن دوره في بناء وتوسيع شبكات العلاقات الدولية بين كبرى شركات وعلامات العطور واستكشاف المزيد من فرص التصدير، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز محوري لصناعة وتجارة العطور الفاخرة.

وتبرز في المعرض منصة «الإماراتيين للعود والعطور»، المبادرة التي أطلقتها غرفة الشارقة والتي شهدت إقبالاً من الزوار منذ اللحظات الأولى وتوفر لرواد الأعمال والمواهب الإماراتية الشابة إمكانية عرض إبداعاتهم أمام جمهور عالمي، وتعمل كحاضنة أعمال حيوية ومنصة إطلاق للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تأسيس علامات تجارية قادرة على المنافسة عالمياً.

ويشكل المعرض على مدى أيامه العشرة منصة مثالية للشركات والمصنعين لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم أمام جمهور واسع من التجار والمشترين والمستثمرين وعشاق ومحبي العطور.