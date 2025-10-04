الأحد 5 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات تتصدر الشرق الأوسط بالسعة المقعدية لرحلات الطيران في أكتوبر

مطار زايد الدولي
5 أكتوبر 2025 01:13

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط بالسعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في أكتوبر الجاري، لتسجل 7.9 مليون مقعد مقارنة مع 7.38 مليون مقعد بنمو 7.6%، لتحافظ على تصدرها منذ بداية العام دول المنطقة بالسعة المقعدية، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية.

حصة الإمارات 
وأشارت البيانات إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسجل إجمالي 37 مليون مقعد بالسعة المقعدية لشهر أكتوبر الجاري، بنمو 5.9 % مقارنة بشهر أكتوبر العام الماضي؛ وبذلك تبلغ حصة الإمارات من إجمالي السعة المقعدية في المنطقة في أكتوبر 21.35%.
وبحسب البيانات، يحقق مطار زايد الدولي المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في أكتوبر بواقع 1.58 مليون مقعد مقارنة مع 1.46 مليون مقعد في أكتوبر الماضي بنمو 8%، في وقت استمر مطار دبي الدولي في تصدر مطارات المنطقة بالسعة المقعدية في أكتوبر 2025 بواقع 5.34 مليون مقعد مقارنة مع 5 ملايين مقعد في أكتوبر 2024 بنمو 5.3%، يليه مطار الدوحة الدولي بـ2.79 مليون مقعد، بنمو 6.6%، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بواقع 2.6 مليون مقعد بنمو 7.1%، ثم مطار الملك خالد الدولي بواقع 2.2 مليون مقعد بنمو 14.2%.

الشرق الأوسط 
تفصيلاً حول السعة المقعدية لدول المنطقة، تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بعد الإمارات بإجمالي السعة المقعدية في أكتوبر الجاري، بواقع 7.25 مليون مقعد مقارنة مع 6.6 مليون مقعد في أكتوبر من العام الماضي بنمو 9.4%، ثم قطر بواقع 2.79 مليون مقعد مقارنة مع 2.6 مليون مقعد بنمو 6.6%، تليها إيران بواقع 1.2 مليون مقعد مقارنة مع 1.5 مليون مقعد بتراجع 21.6%، ثم الكويت بواقع 909.7 ألف مقعد مقارنة مع 873.3 ألف مقعد بنمو 4.2%، ثم، ثم عُمان بواقع 790.5 ألف مقعد مقارنة مع 778.9 ألف مقعد بنمو 1.5%، ثم الأردن بواقع 595.9 ألف مقعد مقارنة مع 485.8 ألف مقعد بنمو 22.7%، ثم البحرين بواقع 575.9 ألف مقعد مقارنة مع 582.7 ألف مقعد بتراجع 1.2%، ثم العراق بواقع 418.9 ألف مقعد مقارنة مع 442.1 ألف مقعد بتراجع 5.2%.

الناقلات الوطني
فيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدر «طيران الإمارات» السعة المقعدية بالمنطقة بواقع 3.36 مليون مقعد في أكتوبر الجاري، مقارنة مع 3.1 مليون مقعد في أكتوبر من العام الماضي بنمو 6.1%، وتسجل «الاتحاد للطيران» 1.3 مليون مقعد في أكتوبر مقارنة بمليون مقعد في أكتوبر من العام الماضي لتسجل أعلى نمو في أكتوبر مقارنة بناقلات المنطقة بواقع 23.3%، أما «فلاي دبي» فتسجل 1.3 مليون مقعد في أكتوبر الجاري مقارنة مع 1.24 مليون مقعد في أكتوبر من العام الماضي بنمو 6.6%، وتسجل العربية للطيران 951.3 ألف مقعد في أكتوبر مقارنة مع 791.6 ألف مقعد في أكتوبر العام الماضي بنمو 20.2%.
وسجل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت حركة المسافرين والشحن الجوي والحركة الجوية مؤشرات إيجابية تؤكد قوة القطاع واستمرارية نموه.

75.4 مليون مسافر في النصف الأول 
أظهرت نتائج مؤشرات أداء قطاع الطيران المدني في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، نمواً كبيراً، حيث استقبلت مطارات الدولة 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5 %، وشهدت شركات الطيران الوطنية الإماراتية توسعاً ملحوظاً في شبكتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أطلقت رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

الإمارات
رحلات الطيران
رحلات السفر
الاتحاد للطيران
مطار زايد الدولي
