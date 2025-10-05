«كهرباء دبي» و«باركن» توقّعان عقداً لتوسعة محطات «الشاحن الأخضر»

دبي (الاتحاد)

ضمن جهودهما لدعم الاستدامة وتعزيز تجربة المتعاملين، وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة باركن عقداً استراتيجياً يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في شبكة شحن المركبات الكهربائية العامة في إمارة دبي، ما يُعزز مكانتها العالمية كمركز رائد للتنقل الأخضر والمستدام.

وتتضمن المرحلة الأولى من العقد تركيب 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مناطق حيوية تشمل المجمعات السكنية، ومراكز التسوق، والوجهات الترفيهية والأماكن العامة، على أن يشهد المستقبل القريب توسعاً أكبر لتغطية مختلف أنحاء مدينة دبي.

وستتيح هذه الشواحن حلولاً أكثر مرونة، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول نحو تبني المركبات الكهربائية.

بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وأحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة باركن، وقّع العقد من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس ماجد هلال الحزامي، مدير إدارة - مشاريع الشبكة الذكية في الهيئة، ومن جانب شركة باركن، المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك خلال فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وقال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل جهودنا لتعزيز منظومة التنقل الأخضر في دبي وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل، انسجاماً مع استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتأتي شراكتنا مع «باركن» للتوسع في تركيب محطات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، في إطار سعينا لترسيخ مكانة دبي العالمية كمدينة رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنقل المستدام، وتمثل هذه الخطوة نموذجاً للتعاون بين مؤسسات دبي لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار».

وأشار معالي الطایر إلى أن إمارة دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام الشواحن الكهربائية، حيث تجاوز عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية» أكثر من 19 ألف مستخدم بنهاية أغسطس الماضي، وتوفر الهيئة أكثر من 1500 نقطة شحن عامة في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص.من جانبه، قال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة «باركن»: «يُمثل تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي محطةً محورية في مسيرة باركن الرامية إلى دعم مساعي مدينة دبي في بناء مستقبل التنقل المستدام. وتُجسّد هذه الشراكة قوة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أثر ملموس طويل الأمد للمجتمع والبيئة على حد سواء، فمن خلال توسيع شبكة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، نُرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة، ونضمن أن تبقى مدينتنا في طليعة الوجهات الأكثر استعداداً للمستقبل».