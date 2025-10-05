شراكة بين «دييز» و«المجلس الألماني الإماراتي» لدعم الشركات الألمانية في دبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» اتفاق شراكة استراتيجية مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة لتسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق الإماراتية انطلاقاً من مناطق السلطة، وتعزيز التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والاستدامة، والتصنيع الذكي، والتجارة الرقمية.جاء توقيع الاتفاق خلال حفل رسمي في «دبي كوميرسيتي»، بحضور سيبيل بفاف، القنصل العام لألمانيا في دبي، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ «دييز»، وآمنة لوتاه، المدير العام للمنطقة الحرة بمطار دبي، والدكتور مارتن هينكلمان، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي.

ينص اتفاق الشراكة على تأسيس «المكتب الألماني لدعم الأعمال» إلى جانب منصة مشتركة للابتكار الصناعي، علاوة على «المسار السريع» للبضائع والشركات الألمانية المصدّرة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي.وأكدت آمنة لوتاه أن الشراكة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو للشركات الألمانية في قطاعات المستقبل، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأشادت سيبيل بفاف بالعلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، مؤكدة أن دبي منصة مثالية للتوسع الإقليمي.

من جانبه، قال الدكتور مارتن هينكلمان: يمثل هذا التعاون فرصة مميزة للشركات الألمانية لتعزيز حضورها في دبي والمنطقة، من خلال الاستفادة من بيئة الأعمال المتقدمة الداعمة للابتكار والتقنيات الحديثة التي توفرها دبي بشكل عام والمناطق الاقتصادية التابعة لـ «دييز» بشكل خاص، مما يمكن الشركات الألمانية من التوسع في قطاعات استراتيجية تشمل الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي والتجارة الرقمية، ويسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والمعرفي بين بلدينا.

وتُركّز الشراكة على عددٍ من مجالات التعاون الرئيسية، من بينها تسهيل عملية دخول الشركات الألمانية إلى السوق انطلاقاً من السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، وذلك من خلال وضع عملية سريعة لتأسيس الشركات التي تتمتع بعضوية المجلس، وتأسيس «المكتب الألماني» لدعم إجراءات التسجيل والعمليات، وتقديم حوافز خاصة وخدمات الدعم الاستشاري لضمان الامتثال للشركات الجديدة.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا بلغ 50.68 مليار درهم في عام 2024، بنمو 5.4% مقارنة بالعام السابق.