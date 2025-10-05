«سياحية عجمان» تنظم زيارة ترويجية إلى مدن في فرنسا

عجمان (الاتحاد)

انطلقت أمس جولة ترويجية جديدة تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، وتستمرّ حتى 10 أكتوبر 2025، لتستهدف من خلالها عدة مدن في الجمهورية الفرنسية، وذلك في خطوة جديدة تؤكّد حرصها الدائم على ترسيخ مكانتها وجهة عالمية.وخلال الجولة، سيزور وفد الدائرة كلاً من نيس وليون وباريس، مستهدفاً فتح أبواب جديدة للتعاون مع كبرى الجهات الفاعلة في السوق الفرنسية، واستكشاف فرص شراكات مبتكرة تعكس تنوع التجارب السياحية التي تقدمها الإمارة.

وأكد الهاشمي، أن هدف الزيارة يتجاوز الترويج التقليدي، ويمتد إلى أهداف استراتيجية تتمثل في توطيد التعاون مع الأسواق العالمية، قائلاً: «نحن لا نستعرض مجرد وجهة سياحية بل نقدم تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة الخلابة، والتراث العريق، وأرقى مستويات الضيافة، ومن خلال هذه الجولة، نسعى إلى تعزيز الوعي العالمي بعجمان باعتبارها مقصداً رائداً للسياحة ومكاناً يترك ذكريات لا تُنسى.

وأضاف:«تأتي جولتنا هذه إلى الجمهورية الفرنسية في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تمكين الشراكات مع كبرى الجهات الرائدة في السوق الفرنسية، واستكشاف فرص تعاون جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة، ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز ما تتمتع به عجمان من تنوع في الوجهات والخدمات، وتقديم فكرة شاملة تعكس أصالة الضيافة الإماراتية، وتلبي تطلعات السياح بمختلف فئاتهم وخلفياتهم.

وتأتي هذه الجولة في وقت تشهد فيه السوق الفرنسية اهتماماً متزايداً بالوجهات السياحية في منطقة الخليج، حيث تحتل الإمارات مكانة متقدمة لدى السائح الأوروبي بفضل تنوع تجاربها وجودة خدماتها. ومن خلال هذه الجولة، تسعى دائرة التنمية السياحية بعجمان إلى الاستفادة من هذا الاهتمام المتنامي، عبر تقديم الإمارة كخيار مثالي يجمع بين الطابع الثقافي الأصيل، والمقومات الحديثة التي تواكب أحدث التطورات التقنية العالمية، وترضي مختلف شرائح الزوار.

كما تتماشى مع رؤية الدائرة الرامية إلى تعزيز الوعي الدولي بعجمان كمقصد سياحي متميز يقدم تجارب فريدة من نوعها، مركزةً على إبراز المشاريع السياحية الجديدة، وعقد لقاءات استراتيجية مع مشغلي القطاع السياحي الفرنسي، بهدف تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي، وتنشيط قطاع السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة عجمان الريادية على خريطة السياحة الدولية.