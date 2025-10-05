«مالية الشارقة» توقّع اتفاقية شراكة مع «نتورك إنترناشونال» للدفع الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية المركزية بالشارقة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة نتورك إنترناشونال «Network International»، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية الدائرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع المؤسسات المصرفية والمالية الرائدة، وتطوير حلول دفع رقمية متقدمة تعزز كفاءة ومرونة المنظومة المالية الحكومية.

وتُعد هذه الخطوة إضافة نوعية لترسيخ جاهزية الدائرة في تقديم خدمات ذكية تتماشى مع توجهات حكومة الشارقة نحو تبني أحدث التقنيات، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز ثقة المتعاملين.وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة حيث قام بالتوقيع عليها الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومُراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، بحضور عدد من قيادات وموظفي الطرفين.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس توجهنا الاستراتيجي نحو تطوير بيئة مالية متقدمة في إمارة الشارقة، ترتكز على الابتكار وتبنّي أحدث الحلول الرقمية في الدفع والتحصيل، مما سيفتح آفاقاً جديدة لتعزيز كفاءة العمليات المالية وتوسيع خيارات المتعاملين بطريقة أكثر مرونة وسلاسة.

وأضاف: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية لدعم مسيرة حكومة الشارقة في بناء منظومة مالية ذكية ومستدامة، قادرة على التكيف مع المتغيرات، كما أنها تسهم في ترسيخ الشفافية المالية وتعزيز ثقة المتعاملين، وتطوير قنوات دفع مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال وتوفر بدائل قوية ومرنة تخدم مصالح حكومة الشارقة، بما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في تبني الحلول المالية المبتكرة على المستويين الإقليمي والدولي».

من جانبه، قال مُراد كاجري سوزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: يسعدنا التعاون مع دائرة المالية المركزية في الشارقة في رحلتها نحو تطوير منظومة الدفع الرقمية الحكومية، حيث تلتزم «نتورك» بتمكين الدائرة من خلال تقديم حلول دفع ذكية وآمنة ومبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المتعاملين. إن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار المالي، وخلق تجارب دفع سلسة ومتطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في إمارة الشارقة وتواكب المستقبل.