الناقلات الوطنية تحلق إلى أكثر من 590 وجهة بأسطول من 550 طائرة

رشا طبيلة (أبوظبي)

بالتزامن مع يوم الإمارات للطيران المدني، رصدت «الاتحاد» تحقيق الناقلات الوطنية الإماراتية أداءً استثنائياً منذ بداية العام، من حيث عدد المسافرين وتوسع شبكتها العالمية وتعزيز أسطولها، لتحلق رحلاتها حالياً إلى أكثر من 590 وجهة حول العالم، على أسطول يصل إلى 550 طائرة، وفقاً لما أعلنته مؤخراً من نتائج وتوسعات.

وكشفت الناقلات الوطنية، «الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران»، عن تسلمها طائرات جديدة، وتوسيع شبكتها العالمية العام الحالي في ظل النمو الذي تحققه في الإيرادات والأرباح وعدد المسافرين.

حركة المسافرين

تفصيلاً، حول نتائج الناقلات الوطنية، كشفت «الاتحاد للطيران»، مؤخراً، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث نقلت الناقلة الوطنية 14.2 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبمتوسط حمولة ركاب مرتفع بلغ 88%ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد حالياً 112 طائرة، مع دخول طائرة A321LR الجديدة الخدمة في أغسطس، لتنقل تجربة فخامة الطائرات عريضة البدن إلى الطائرات ضيقة البدن لأول مرة في المنطقة، مما يدعم شبكتها المتنامية من 81 وجهة للركاب، ارتفاعاً من 76 وجهة في العام السابق.

وأعلنت «الاتحاد للطيران» نهاية يوليو الماضي أن شهر يوليو 2025 بات أكثر الأشهر نشاطاً في استلام الطائرات في تاريخ الشركة الممتد على مدار 22 عاماً، إذ تسلمت «الاتحاد»، خلال الشهر، خمس طائرات، بما في ذلك أول طائرة من طراز A321LR، وطائرتان من طراز بوينج 787 دريملاينر، وطائرة من طراز إيرباص A350-1000، وطائرة من طراز إيرباص A320ceo، ويمتد برنامج «الاتحاد» لتوسيع أسطولها إلى ما بعد شهر يوليو، حيث من المقرر تسلم 20 طائرة إضافية سنوياً خلال عامي 2025 و2026.

إيرادات قوية

وسجلت «العربية للطيران»، خلال النصف الأول من العام الحالي، أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع 693 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2024.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.44 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع 3.19 مليار درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق، وقدّمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2025، انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 13%، وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول 2025 بنسبة 84%.

وتسير «العربية للطيران» إلى 228 وجهة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت «العربية للطيران»، خلال النصف الأول من عام 2025، طائرتين إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 83 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321، كما تستعد الشركة لبدء استلام الطائرات الجديدة من شركة إيرباص مع نهاية العام، وذلك ضمن طلبية تضم 120 طائرة. وخلال الفترة نفسها، أضافت الشركة 13 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية، انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان.

مستويات قياسية

سجّلت مجموعة الإمارات مستويات قياسية جديدة في صافي الأرباح والإيرادات، الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، والأرصدة النقدية خلال للسنة المالية 2024-2025.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي مكانة مجموعة الإمارات كأكثر مجموعات الطيران ربحية في العالم خلال فترة التقرير 2024-2025، فيما حققت أفضل نتائج مالية في تاريخها، لتصبح الناقلة الجوية الأكثر ربحية عالمياً.

وسجّلت كل من «طيران الإمارات» و«دناتا» إيرادات قياسية خلال العام 2024-2025، في ظل مواصلة المجموعة توسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي والمتنامي من العملاء على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة.

وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2025، سجّلت مجموعة الإمارات أرباحاً قياسية، قبل احتساب الضرائب، بلغت 22.7 مليار درهم «6.2 مليار دولار»، بنمو قدره 18% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وإيرادات قياسية بلغت 145.4 مليار درهم «39.6 مليار دولار»، بنمو 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

وخلال السنة المالية 2024-2025، استثمرت مجموعة الإمارات 14 مليار درهم «3.8 مليار دولار» في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة.

وبحلول 31 مارس 2025، كانت الناقلة تُسيّر رحلاتها إلى 148 مدينة في 80 دولة وإقليم.

وأضافت «طيران الإمارات» 99 طائرة إلى برنامج تحديث الأسطول، ليصل العدد الإجمالي للطائرات المشمولة في البرنامج إلى 219 طائرة، ضمن خطة تحديث شاملة باستثمار قدره 5 مليارات دولار.

وبنهاية السنة المالية، بلغ عدد الطائرات التي لا تزال قيد التسليم ضمن سجل الطلبيات 314 طائرة، تشمل 61 طائرة A350، و205 طائرات بوينج X777، و35 طائرة دريملاينر 787، و13 طائرة شحن F777.

ومع نهاية شهر مارس 2025، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.7سنة.

وفي يوليو الماضي، أعلنت «طيران الإمارات» عزمها تعزيز رحلاتها إلى شنغهاي وزيورخ، بإضافة مزيد من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة، إلى جانب زيادة الرحلات إلى ميلانو وريو دي جانيرو وبوينس آيرس، وتعزيز مستوى خدماتها إلى شنغهاي وسنغافورة من خلال تشغيل طائرات الإيرباص A380.

نمو استراتيجي

وتواصل «فلاي دبي» تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى، بتعزيز استمرارية نموها الاستراتيجي من خلال تسلم سبع طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737 ماكس 8»، ومن المتوقع انضمام خمس طائرات إضافية قبل نهاية العام، مما يمكنها من توسيع شبكة وجهاتها بشكل مستمر وتحسين كفاءة العمليات، وزيادة وتيرة الرحلات على الوجهات الحالية.

وتسلمت «فلاي دبي» بين أبريل وأغسطس سبع طائرات جديدة، مما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة، ومع نهاية العام سيصل أسطول «فلاي دبي» إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة واسعة تضم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة. يؤكد هذا التوسع المتسارع التزام «فلاي دبي» بفتح أسواق جديدة وتوسيع خيارات السفر أمام الركاب، والذي يعزّز من مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 75.4 مليون مسافر، مقابل 71.7 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 5%، وكان شهر يناير الأعلى من حيث كثافة عدد المسافرين، إذ سجل أكثر من 13.7 مليون مسافر. وشهدت شركات الطيران الوطنية الإماراتية توسعاً ملحوظاً في شبكتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أطلقت رحلات إلى 15 وجهة جديدة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.