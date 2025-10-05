«الأوراق المالية والسلع» تعزز ريادة الإمارات في حماية المستثمرين

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر وتشارك هيئة الأوراق المالية والسلع في هذه الفعالية العالمية التي أطلقتها منظمة «الأيوسكو»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتؤكد «الهيئة» أن هذه الفعالية تمثل منعطفاً مهماً لتعزيز مبدأ حماية المستثمرين والارتقاء بالمعرفة المالية.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»: «إن مشاركة (الهيئة) في فعاليات أسبوع المستثمر العالمي تؤكد ريادتها في حماية المستثمرين كأولوية استراتيجية، وتتمحور رؤيتنا حول بناء بيئة استثمارية آمنة ومرنة، تعتمد على الرقابة الاستباقية والتقنيات الرقمية الحديثة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستقرار، وضمان الشفافية، وتُسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة في الأسواق ودعم الابتكار والنمو، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم حلول رائدة ترسخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية».

وفي إطار سعيها لتحقيق هذه الأهداف، نفذت «الهيئة» حتى أكتوبر 2025 عدد 285 إجراءً رقابياً متنوعاً شمل إنذارات، وتوجيهات تنظيمية، وتنبيهات، وغرامات مالية، وإحالات للجهات المختصة، وإيقاف عن التداول، ونشر تحذيرات، وحجب مواقع إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعكس هذه الخطوات إصرار «الهيئة» والتزامها بالشفافية، وتعزيز ثقة السوق وحماية المستثمرين وفقاً لأعلى المعايير.