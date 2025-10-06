الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأوقية لأول مرة اليوم الاثنين مدفوعاً بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3900.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 3926.80 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1613.15 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1263 دولاراً.