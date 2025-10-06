الين الياباني يقترب من أدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو

تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدل له خلال خمسة أشهر في بداية التعاملات اليوم الاثنين.



انخفض الين 1.5 بالمئة إلى 149.73 ين مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 مايو، مما بدد المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي مع استئناف التداول في أسواق آسيا.



وسجل الين انخفاضاً أيضاً أمام اليورو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 175.39 ين لليورو، ليقترب من أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.



ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات، جرى أحدث تداول لمؤشر الدولار عند 98.073، مع تعويض بعض الخسائر الأخيرة.



وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملات رئيسية هذا العام، في محاولة من المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية الاحتياطي الاتحادي.