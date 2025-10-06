الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الين الياباني يقترب من أدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو

الين الياباني يقترب من أدنى مستوى على الإطلاق أمام اليورو
6 أكتوبر 2025 09:14

تراجع الين الياباني مقابل الدولار بأكبر معدل له خلال خمسة أشهر في بداية التعاملات اليوم الاثنين.

انخفض الين 1.5 بالمئة إلى 149.73 ين مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 12 مايو، مما بدد المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي مع استئناف التداول في أسواق آسيا.

وسجل الين انخفاضاً أيضاً أمام اليورو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 175.39 ين لليورو، ليقترب من أدنى مستوى له منذ إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.

ومع إغلاق العديد من الأسواق في آسيا بسبب العطلات، جرى أحدث تداول لمؤشر الدولار عند 98.073، مع تعويض بعض الخسائر الأخيرة.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي يقتربان من اتفاق حول اليورو الرقمي
الين ينخفض بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني


وتراجع الدولار تدريجياً مقابل سلة عملات رئيسية هذا العام، في محاولة من المتعاملين لتقييم الأثر الاقتصادي لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والهجمات على استقلالية الاحتياطي الاتحادي.

المصدر: وكالات
الين الياباني
اليورو
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©