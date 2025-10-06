الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني

الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
6 أكتوبر 2025 19:58

 

باريس (الاتحاد)
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع ارك بوريل، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي بالإنابة، خلال زيارة رسمية إلى باريس، وذلك بحضور فهد سعيد محمد عبدالله الرقبانى، سفير دولة الإمارات لدى فرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني والصناعات المرتبطة به.
وخلال اللقاء، أكد معالي عبدالله بن طوق على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا، مشيراً إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يشمل نطاقاً واسعاً، بما في ذلك خدمات النقل الجوي وصناعة الطائرات ومختلف الصناعات الداعمة.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون. كما تناول اللقاء أهمية تطوير روابط النقل الجوي بين البلدين، والتي تشكل ركيزة أساسية لنمو وازدهار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم القطاعات المستفيدة من صناعة الطيران، لا سيما التبادل السياحي.
وتواصل العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا نموها المستمر في قطاع الطيران المدني، حيث يرتبط البلدان حالياً بـ58 رحلة أسبوعية مباشرة بين مدنهما، بما يعكس قوة الروابط الاستراتيجية وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في قطاع الطيران وخدماته.

