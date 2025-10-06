«غرفة عجمان» تناقش مشاريع ومبادرات 2026-2027



عجمان (الاتحاد)

ناقشت غرفة عجمان خلال خلوتها الاستراتيجية «2026-2027»، مجموعة من مشاريعها، وتم اعتماد توصيات لمبادرات نوعية مبتكرة، بجانب وضع أطر عملية لاستشراف المستقبل وصناعة حلول تدعم نمو واستدامة أعمال القطاع الخاص في الإمارة، فيما أسفرت عن أكثر من 20 مشروعاً لخدمة كافة فئات المجتمع ورواد الأعمال والمستثمرين وأعضاء الغرفة والأجيال القادمة.

وركّزت أهداف الخلوة على دعم الابتكار والاستشراف والجاهزية والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد ككل والقطاعات الحيوية، وجذب الاستثمارات، وتمكين الكفاءات المواطنة وتعزيز ريادة الأعمال، وترسيخ شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية عجمان 2030، فيما عملت على ربط مخرجاتها ومشاريعها مع الأهداف الاستراتيجية المؤسسية لغرفة عجمان.

وهدفت الخلوة إلى استشراف المستقبل وصياغة مشاريع ومبادرات مبتكرة تواكب الأهداف الإستراتيجية المؤسسية للغرفة، وتعزيز المساهمة المباشرة في دعم تنافسية الإمارة الاقتصادية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، بما يواكب توجهات ومبادئ رؤية عجمان 2030.

حضر الخلوة أعضاء مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، وموظفي غرفة عجمان وذلك في فندق فيرمونت عجمان.

وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان أن الخلوة الاستراتيجية في غرفة عجمان تُعد محطة استثنائية لبدء مرحلة جديدة من تحقيق أهداف الغرفة المؤسسية والمتوائمة مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030.

من جانبه قال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، في كلمته خلال الخلوة، إن الخلوة تعتبر منصة لصناعة المستقبل وصياغة مشاريع مبتكرة، وفرصة لتبادل الرؤى والأفكار، وإحداث نقلة نوعية في منظومة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب توجهات إمارة عجمان ويعزز جاهزيتها للمستقبل.

من جهته أكد محمود عثمان أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات في تعزيز الابتكار وتطوير المشاريع، ودورها في دعم استدامة أعمال القطاع الخاص وتعزيز جاهزية الغرفة لمواكبة المستقبل ودعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.