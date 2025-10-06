الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد «إي آند الإمارات»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال لقائه وفد «إي آند الإمارات» (وام)
7 أكتوبر 2025 01:31

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وفد شركة «إي آند الإمارات» برئاسة مسعود محمد شريف، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في مكتب سموه.
ورحب سموه بالوفد، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة كافة في قطاع الاتصالات، الذي أصبح من الخدمات الأساسية، التي تسهم في التنمية المستدامة، وذلك لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات إمارة الشارقة في هذا المجال، مشيداً سموه بجهود شركة «إي آند الإمارات» في التواصل والعمل على تقديم الحلول التقنية المبتكرة والمتنوعة وتطوير البيئة الرقمية المناسبة لخدمة كافة القطاعات وأفراد المجتمع.
وتطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات في سبيل التعاون بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال وشركة «إي آند الإمارات»، بما يعمل على تحسين وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، بالإضافة إلى دعم جهود إمارة الشارقة في تعزيز الاستدامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال.
وتعرف سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال من الوفد على أبرز وأحدث مشروعات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية والابتكارات في مجال الاتصال والإنترنت والخدمات التي تقدمها «إي آند الإمارات»، مطلعاً سموه على الخطط المستقبلية والتي تتناسب مع احتياجات المستفيدين من الأفراد والمؤسسات.

سلطان بن أحمد القاسمي
الإمارات
الشارقة
إي آند الإمارات
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©