«بوتيم» تتحول إلى بوابة مالية رقمية شاملة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «أسترا تِك»، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، رسمياً، عن تغيير الهوية التجارية لمنصة «بي باي» «PayBy»، التي تدعم الخدمات المالية على تطبيق «بوتيم»، ليصبح اسمها «بوتيم للمال».

وتسهم هذه الخطوة في تقديم جميع الحلول المالية المتوفرة على التطبيق ضمن هوية موحدة تحمل بصمة «بوتيم»، وتركز في جوهرها على العملاء، كما يعكس هذا التوجه التطورَ الاستراتيجي للشركة وأهدافها الرامية إلى تسهيل الوصول إلى خدماتها المالية لملايين العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، بالتوازي مع تقديم تجربة مستخدم محسّنة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات اليومية للمستخدمين.

وتجاوز عدد مستخدمي «بوتيم» 150 مليون مستخدم عالمياً، وقد تحوّل التطبيق اليوم إلى أحد أبرز المنصات الرقمية على مستوى المنطقة لتقديم الخدمات المالية المترافقة مع خدمات الاتصال بسهولة وكفاءة، مما يعزز طموحات دولة الإمارات في ترسيخ اقتصاد غير نقدي.

وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة في شركة «أسترا تِك»، الرئيس التنفيذي لمنصة «بوتيم»: «تعكس الهوية التجارية الجديدة (بوتيم للمال) التزامنا المتواصل بتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الابتكار على نطاق واسع، كما تتجاوز مفهوم الاسم التجاري لتجسد رؤيتنا في تحويل بساطة الاتصال إلى وسيلة عملية لتقديم الخدمات المالية».