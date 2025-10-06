18 وجهة جديدة لـ«الاتحاد للطيران» في 2025

رشا طبيلة (أبوظبي)



كشف الكابتن ماجد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات وتجربة الضيوف في «الاتحاد للطيران»، عن أن الناقلة تطلق 18 وجهة جديدة في 2025 حول العالم، أحدثها تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي ميدان في سومطرة بإندونيسيا.

وقال المرزوقي، في حواره مع «الاتحاد» بمناسبة إطلاق وجهة ميدان-سومطرة الجديدة: «نخدم ما يقارب 90 وجهة حول العالم، ومع 30 وجهة جديدة تم الإعلان عنها أو تدشينها خلال عام واحد فقط، نؤكد التزامنا بربط أبوظبي بالعالم، ومنح ضيوفنا خيارات أوسع، وتجربة سفر أكثر مرونة وراحة».

وحول الوجهة الجديدة ميدان في سومطرة، قال «إن (الاتحاد للطيران) الناقلة الوحيدة التي تربط بشكل مباشر سومطرة بدولة الإمارات، وهي تعد ثالث وجهة لـ(الاتحاد للطيران) في إندونيسيا بعد جاكارتا وبالي».

وتفصيلاً، أكد المرزوقي أن «عام 2025 هو عام استثنائي في تاريخ (الاتحاد للطيران)، حيث نطلق 18 وجهة جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية، من بينها: أتلانتا، براغ، وارسو، تايبيه، تونس، وميدان».

وأضاف المرزوقي: «يعد هذا التوسع بالوجهات من أكبر توسعاتنا على الإطلاق، تأكيداً لرؤيتنا الطموحة ورسالتنا الدائمة في ربط أبوظبي بالعالم، وجعل العالم أقرب إلى أبوظبي».

وحول إطلاق رحلة «ميدان- سومطرة»، عبر طائرة A321LR، قال المرزوقي، إنه تم إطلاق في صيف العام الجاري طائرة «إيرباص A321LR» ذات الممر الواحد التي تعيد تعريف السفر على الطائرات الإقليمية ومتوسطة المدى.

وبين ماجد المرزوقي أن «الطائرة من ضمن الطائرات الجديدة التي دخلت أسطول (الاتحاد للطيران) لتخدم وجهاتنا الجديدة وخطتنا التوسعية، فهي تعد إضافة نوعية ومختلفة واستثنائية».

وقال: «تجمع الطائرة بين الفخامة والابتكار، وتوفر مقصورات الدرجة الأولى الخاصة، ومقاعد الأعمال المسطحة بالكامل، وخيارات مطوّرة في الدرجة السياحية، لتضع معياراً جديداً للسفر الإقليمي ومتوسط المدى».

وحول استراتيجية الشركة لعام 2030، أكد المرزوقي: «تستند استراتيجيتنا الطموحة إلى مضاعفة أسطولنا إلى 160 طائرة، وتوسيع شبكتنا إلى 125 وجهة بحلول عام 2030».

وأضاف: «مع نهاية عام 2030، سنكون قادرين على خدمة ما يصل إلى 38 مليون مسافر سنوياً».

وحول دور «الاتحاد للطيران» في دعم القطاع السياحي والاقتصادي في أبوظبي، قال المرزوقي: «بحلول عام 2030، نخطط لجذب 10 ملايين مسافر مباشر سنوياً إلى أبوظبي، مما يعزز السياحة، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة».