الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«طيران الجزيرة» يستأنف رحلاته لأبوظبي

الناقل الكويتي يعود إلى أبوظبي عبر تشغيل رحلات إلى مطاري أبوظبي والعين الدوليين (من المصدر)
7 أكتوبر 2025 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" لإمارة أبوظبي ينفِّذ تمريناً شاملاً في محطات براكة للطاقة النووية
الدرعي يثمن جهود السفير الإندونيسي في تعزيز العلاقات بين الدولتين بالشأن الديني

أعلنت مطارات أبوظبي عودة طيران الجزيرة، الناقل الكويتي، إلى الإمارة، عبر تشغيل رحلات مباشرة إلى كل من مطار العين الدولي ومطار زايد الدولي، وذلك عقب قيام الشركة بتسيير رحلاتها الافتتاحية في 2 أكتوبر 2025. 
وتعتزم طيران الجزيرة تسيير رحلتين أسبوعياً من مطار الكويت الدولي إلى كل واحدة من الوجهتين، في خطوة تؤكد استمرار نمو حركة السفر والتجارة إلى أبوظبي.
وقالت إلينا سورليني، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تُجسّد عودة طيران الجزيرة قوة وجاذبية المطارات، التي نتولى إدارتها في الإمارة، ويُعدّ استئناف الرحلات المباشرة إلى العين خطوة بالغة الأهمية، لا سيما وأن المدينة تلعب دوراً محورياً في استراتيجيتنا الرامية لتطوير بوابات حيوية تحفّز الاستثمار، وتجذب السياحة، وتربط المجتمعات».
وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: «يعكس استئناف رحلاتنا إلى مطاري أبوظبي والعين الدوليين مدى التزامنا بتوفير خيارات أسهل وبتكلفة مناسبة للمسافرين في مختلف أنحاء المنطقة».

طيران الجزيرة
أبوظبي
شركة طيران الجزيرة
الإمارات
مطارات أبوظبي
مطار العين
مطار العين الدولي
مطار زايد الدولي
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©