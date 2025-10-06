«طيران الجزيرة» يستأنف رحلاته لأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي عودة طيران الجزيرة، الناقل الكويتي، إلى الإمارة، عبر تشغيل رحلات مباشرة إلى كل من مطار العين الدولي ومطار زايد الدولي، وذلك عقب قيام الشركة بتسيير رحلاتها الافتتاحية في 2 أكتوبر 2025.

وتعتزم طيران الجزيرة تسيير رحلتين أسبوعياً من مطار الكويت الدولي إلى كل واحدة من الوجهتين، في خطوة تؤكد استمرار نمو حركة السفر والتجارة إلى أبوظبي.

وقالت إلينا سورليني، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تُجسّد عودة طيران الجزيرة قوة وجاذبية المطارات، التي نتولى إدارتها في الإمارة، ويُعدّ استئناف الرحلات المباشرة إلى العين خطوة بالغة الأهمية، لا سيما وأن المدينة تلعب دوراً محورياً في استراتيجيتنا الرامية لتطوير بوابات حيوية تحفّز الاستثمار، وتجذب السياحة، وتربط المجتمعات».

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: «يعكس استئناف رحلاتنا إلى مطاري أبوظبي والعين الدوليين مدى التزامنا بتوفير خيارات أسهل وبتكلفة مناسبة للمسافرين في مختلف أنحاء المنطقة».