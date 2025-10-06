أبوظبي تستعرض مقوماتها الاستثمارية في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وأبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسة في الإمارة، فعاليتين بارزتين في العاصمة البريطانية لندن، لفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يتيحها اقتصاد الإمارة الحيوي والمتنوع.



فعاليتان بارزتان

ويشمل البرنامج «ملتقى أبوظبي - لندن للأعمال» المقرر عقده في 8 أكتوبر الجاري، ومنتدى أبوظبي للاستثمار «ADIF» في 9 أكتوبر، بما يجسّد التزام مجتمع الأعمال والاستثمار في أبوظبي بتوسيع حضوره على الساحة العالمية، وتعزيز شراكاته الراسخة مع أبرز المراكز الاقتصادية الدولية.

ويشارك في الحدثين نخبة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، بما في ذلك: دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمارك أبوظبي، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة الدار العقارية، وHub71، كذلك، تشارك أكثر من 40 من الشركات العائلية والقطاع الخاص في الإمارة لاستكشاف الفرص في الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة المتحدة وتعزيز الشراكات.



التزام راسخ

وقال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «تجسّد مشاركتنا في لندن التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات مع المستثمرين، وتحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، ونركّز على ربط المستثمرين العالميين بالفرص الواعدة في القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي، بما يدعم النمو المستدام، ويعزّز العوائد الاقتصادية على الأمد الطويل».

وأسهمت منظومة الأعمال الحيوية، والنمو الاقتصادي القوي، والخطط الطموحة لإمارة أبوظبي في زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%، وارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 196%، خلال العقد الماضي.

من جانبه قال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، العضو المنتدب: «يركز ملتقى أبوظبي - لندن للأعمال على تحقيق نتائج ملموسة من خلال توفير مسار واضح للتأسيس والتوسع والتصدير انطلاقاً من أبوظبي، من خلال أطر تنظيمية شفافة، وإجراءات ترخيص فعّالة، ونفاذ مباشر إلى الشركاء ورؤوس الأموال، إلى جانب تمكين شركات أبوظبي من استكشاف فرص التوسع في المملكة المتحدة، نُتيح لشركات المملكة المتحدة فرصاً لبناء شراكات قوية مع نظيراتها في الإمارة».



نمو العضويات

وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً في عضويات شركات المملكة المتحدة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث ارتفع عدد العضويات بنسبة 47% في العام 2024، ما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة بإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية جاذبة ومنصة للتوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتنشط شركات المملكة المتحدة العاملة في أبوظبي في عدد من القطاعات الحيوية، التي تشمل الخدمات المالية، والضيافة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والتصنيع، والرعاية الصحية، الأمر الذي يعكس تنوع مجالات التعاون بين الجانبين، ويؤكد مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي متكامل، كما تواصل الشركات الإماراتية من جانبها تعزيز حضورها في المملكة المتحدة.



تجارة حرة

يأتي هذا النمو المتسارع في ظل المفاوضات الجارية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة، والتي من المتوقع أن يُسهم إبرامها في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتشير بيانات مركز التجارة الدولي «ITC» إلى وجود فرص تصديرية واعدة للمنتجات الإماراتية في السوق البريطانية، تشمل المعادن النفيسة، والمنتجات البلاستيكية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات المعدنية، والمنتجات الغذائية مثل التمور والأغذية الحلال.