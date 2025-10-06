شراكة بين «بلاكستون» و«لونيت» للاستثمار في أصول بـ5 مليارات دولار

نيويورك (وام)

أعلن كل من «بلاكستون»، أكبر شركة في العالم لإدارة الأصول البديلة، و«لونيت»، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتدير أصولاً تزيد قيمتها على 110 مليارات دولار، عن شراكة استراتيجية للاستثمار في أصول قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب الشراكة، ستقوم «بلاكستون» التي تُعد أكبر مالك لأصول الخدمات اللوجستية عالمياً بمساحة تتجاوز 1.2 مليار قدم مربع، وشركة «لونيت» التي تمتلك شبكة إقليمية واسعة وقدرات استثمارية كبيرة، بإنشاء «منصة تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج» - GLIDE - لتكون متخصّصة بالاستحواذ وتطوير وإدارة أصول الخدمات اللوجستية من الفئة الأولى في المنطقة.

وتستهدف منصة GLIDE الاستثمار في أصول مستودعات عالية الجودة بقيمة 5 مليارات دولار، حيث ستسعى إلى تسريع عملية تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، مع التركيز بشكل أساسي على المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى عمليات استحواذ انتقائية، وإبرام صفقات البيع، وإعادة التأجير مع الشركات الإقليمية الرائدة.

وقال جون غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون: يسهم التحول الاقتصادي اللافت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز زخم قطاعات، مثل قطاع الخدمات اللوجستية.