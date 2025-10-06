البنوك الإماراتية تعزز شراكاتها الدولية في اجتماعات «البنك والصندوق» الدوليين

واشنطن (الاتحاد)

تنظم وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسفارة دولة الإمارات في واشنطن، حفل استقبال البنوك الإماراتية، على هامش مشاركة دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تُعقد في العاصمة الأميركية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2025.

ويهدف الحفل، الذي ينعقد في 16 أكتوبر الجاري، إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات فعّالة مع مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وخلق فرص تواصل مباشر بين المؤسسات المالية والمصرفية، والشركات الاستثمارية، والجهات ذات العلاقة، بما يُسهم في إبراز الدور الرائد للقطاع المالي الإماراتي على الساحة العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستكشاف إمكانيات النمو المستدام في القطاع المصرفي الوطني.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن الوزارة حريصة على تمكين البنوك الوطنية من بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع آفاق التعاون مع أبرز المؤسسات العالمية، بما يدعم تطلعاتنا للنمو المستدام في القطاع المالي، ويُرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً متطوراً في المنظومة المصرفية العالمية.

وقال: «إن حفل استقبال البنوك الإماراتية يمثل فرصة محورية لتعزيز الحضور المؤسسي للدولة ضمن أكبر التجمعات المالية العالمية، ومناسبة لتسليط الضوء على تطور البيئة التنظيمية في دولة الإمارات، وما توفره من فرص استثمارية ومصرفية نوعية. نتطلع بكل اهتمام إلى لقاء شركائنا في هذا الحفل المهم، الذي يمثل منصة حيوية لتعزيز الروابط المشتركة».