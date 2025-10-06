الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

5.08 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أغسطس

5.08 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية أغسطس
7 أكتوبر 2025 01:32

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.3% من 5.0241 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، إلى 5.087 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي. 
وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 2.2% وبمقدار 51.1 مليار درهم من 2.366 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو الماضي، إلى 2.417 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025، عازية نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 36.4 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 14.7 مليار درهم. 
وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 9.5%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.2%، وأيضاً المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 7.3%، طاغياً على الانخفاض في القطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 0.5%.
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% من 3.08 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2025، إلى 3.128 تريليون في نهاية أغسطس الماضي. 
وأرجعت البيانات الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.8%، لتصل إلى 2.871 تريليون درهم، متخطياً الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.9%، لتصل إلى 257.3 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين ارتفعت كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 7.7%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.5%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.5% في نهاية شهر أغسطس 2025. 
وأعلن المصرف المركزي انخفاض إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.1% على أساس شهري من 1.029 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، إلى 1.028 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025، ويعود ذلك إلى تراجع بمقدار 0.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، و0.7 مليار درهم في الودائع النقدية. 
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 0.6% من 2.546 تريليون درهم في نهاية يوليو2025، إلى نحو 2.562 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025. 
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.9% من 3.022 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، إلى 3.079 تريليون درهم، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2»، مدعوماً بارتفاع بمقدار 41.3 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وأظهرت بيانات «المركزي» انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1.1% من 860 مليار درهم إلى 854.1 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس. 
وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بتراجعات في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 54.2%، مقابل الارتفاع في العملات المصدرة، وفي الحساب الاحتياطي، وفي الأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي، أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية «لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي»، بلغت 972.7 مليار درهم في أغسطس 2025، مقابل 969 مليار درهم في نهاية يوليو من العام ذاته. وتوزّعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 349.1 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و572.5 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و48.4 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. 
ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال) من 1.003 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، إلى 1.007 تريليون درهم بنهاية أغسطس. 

القطاع المصرفي
الإمارات
القطاع المصرفي الإماراتي
القطاع المصرفي في الإمارات
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
مصرف الإمارات المركزي
