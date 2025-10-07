الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار

الين يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار
7 أكتوبر 2025 09:08

 تراجع الين إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار اليوم الثلاثاء.

وسجلت العملة اليابانية أدنى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى على الإطلاق قبل بيع الديون.
وانخفض الين 0.2 بالمئة إلى 150.59 مقابل الدولار بعدما لامس في وقت سابق 150.62، وهو أضعف مستوى منذ أول أغسطس. كما تراجعت العملة اليابانية إلى 176.35 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
وتراجع اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني في الجلسة السابقة بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو وحكومته أمس الاثنين.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، 0.05 بالمئة إلى 98.17. أما اليورو فلم يطرأ عليه تغير يذكر مسجلاً 1.1705 دولار.

المصدر: وكالات
