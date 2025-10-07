الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال

"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
7 أكتوبر 2025 14:28

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لجهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، عن إطلاق حزم تمويلية ومبادرات دعماً للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تدعم الشباب الإماراتي وتُمكّنهم من تأسيس المشاريع، وتحفّز الابتكار، وتُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. 
وتهدف الحزم والمبادرات إلى تسريع نمو ريادة الأعمال في مختلف إمارات الدولة عبر تسهيل الوصول إلى التمويل، وتعزيز الاستفادة من الأدوات الرقمية، وتوفير برامج للإرشاد والتوجيه، إلى جانب تمكين روّاد الأعمال من الالتحاق بالحاضنات والمسرّعات المتخصصة.
ومن خلال منصة "EDB 360”" الرقمية، سيتمكن روّاد الأعمال من فتح حسابات تجارية خلال دقائق، والتقدّم للحصول على التمويل دون اشتراطات الضمانات التقليدية، والربط المباشر مع شركاء المنظومة الداعمين لمرحلة الإطلاق أو التوسّع.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن روّاد الأعمال لا ينقصهم الشغف أو الأفكار، ما يحتاجونه فعلاً هو الانطلاقة الصحيحة، حساب بنكي جاهز، تمويل يُحرّك خططهم، وشريك يفتح لهم السوق.

أخبار ذات صلة
خبراء ماليون لـ«الاتحاد»: «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» تعزز قدرات الكوادر المواطنة
الإمارات ترسخ مكانتها وجهة عالمية لرواد الأعمال

وأضاف أن هذه الحزم والمبادرات جاءت لتسّرع خطوتهم، وتختصر رحلتهم، وتوسّع خياراتهم، مؤكدا أن الطموح الوطني واضح وهو أن تكون دولتنا عاصمة روّاد الأعمال في العالم، ودور المصرف هو أن يحول هذا الطموح إلى واقع من خلال تمكين المشاريع والنجاح.
وفي إطار التنفيذ، يعلن المصرف قريباً عن حزم تمويلية بقيمة 500 مليون درهم سيتم توفيرها من خلال برامج ضمان الائتمان، وخطط التمويل المشترك مع البنوك التجارية الشريكة، وحلول تمويل المستحقات بالتعاون مع مؤسسات التكنولوجيا المالية.
كما ستشمل المبادرات برامج تمكين غير مالية تستهدف 500 رائد أعمال، بالإضافة إلى فتح باب الالتحاق بمسرّعات وطنية مثل مسرّع "AgriX" للتكنولوجيا الزراعية، ومسرّع "اصنع في الإمارات"، وصندوق محمد بن راشد للابتكار.
وتؤكد هذه المبادرة التزام مصرف الإمارات للتنمية بمواصلة دوره كشريك فاعل في بناء روّاد الأعمال، وليس فقط ممولاً لهم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية لريادة الأعمال.

المصدر: وام
مصرف الإمارات للتنمية
رواد
رواد الأعمال
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©