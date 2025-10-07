الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شيخة النويس: السياحة جسر للتواصل بين الشعوب ورافد رئيس للنمو المستدام

شيخة النويس: السياحة جسر للتواصل بين الشعوب ورافد رئيس للنمو المستدام
7 أكتوبر 2025 17:11

 
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، في الإصدار التاسع والعشرين من المعرض الدولي للسياحة «FIT» الذي أقيم في جمهورية الأرجنتين في الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر بالعاصمة بوينس آيرس، كمتحدثة رئيسية في حفل الافتتاح بدعوة من الحكومة الأرجنتينية ورئاسة المعرض.
جاء ذلك بحضور سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد والسياحة، كما حضر المعرض وفود دولية ضمت كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي غرف وشركات القطاع السياحي من أكثر من 55 دولة حول العالم.
وخلال كلمتها الافتتاحية للمعرض، أكدت النويس أن مشاركتها في المعرض الدولي تمثل فرصة استراتيجية للتواصل مع صُنّاع القرار في قطاع السياحة العالمي، وبحث سُبل الارتقاء بالقطاع ليكون أكثر إسهاماً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن هذه المنصة تعكس مكانة السياحة كجسر يربط بين الشعوب والثقافات ورافد رئيسي للنمو المستدام. وأشارت سعادتها إلى أن المعرض يُمثل منصة استراتيجية لتعزيز الحوار بين الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح آفاق جديدة أمام تطوير نماذج مبتكرة للسياحة العالمية.
وأوضحت أن السياحة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل تحوّلت إلى قطاع متكامل يربط بين الاقتصادات والثقافات، ويُعزز من التماسك المجتمعي، ويحفّز التنمية الشاملة.
وأكدت النويس حرصها على الدفع باتجاه تطوير مبادرات عملية وشراكات مؤسسية تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وبما يضمن تعزيز مرونته واستدامته، مشيرة إلى أن المعرض أتاح فرصة لتنسيق الجهود نحو تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة المباشرة من العوائد السياحية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الثقافية والبيئية، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية للمسافرين، ويعزّز مكانة السياحة كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال فعاليات المعرض، حضرت النويس فعالية «القيادات النسائية في مستقبل السياحة» وفعالية تكريم الفائزات في مبادرة «Best Tourism Village» التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتهدف إلى الاستفادة من السياحة كأداة لتعزيز التنمية الريفية والرفاه والمستدامة، بما يسهم في النهوض باستراتيجيات سياحية مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وعلى هامش المشاركة، التقت سعادة النويس مجموعة من وزراء السياحة وكبار المسؤولين من الأرجنتين وعدد من الدول المشاركة في المعرض.
كما أقام القمزي حفل استقبال على شرف سعادة النويس، شارك فيه وفد وزارة الاقتصاد والسياحة ومعالي دانييل سيولي، سكرتير السياحة والبيئة والرياضة بجمهورية الأرجنتين، وعدد من كبار الشخصيات في القطاعين الحكومي والخاص، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية الأرجنتين.

أخبار ذات صلة
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©