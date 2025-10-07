الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بعثة تجارية من الشارقة إلى الصين ضمن جهود تمكين رائدات الأعمال

بعثة تجارية من الشارقة إلى الصين ضمن جهود تمكين رائدات الأعمال
7 أكتوبر 2025 17:19

 
الشارقة (الاتحاد)
نظّم مجلس سيدات أعمال الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، جلسة عمل تحضيرية لرواد الأعمال المشاركين في بعثة الشارقة التجارية إلى الصين، المقررة خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر المقبل في مدينة غوانزو.
أقيمت الجلسة تحت عنوان «التوريد الهادف.. اعرف ما تحتاجه ولماذا» في مقر «شراع» بالشارقة وشاركت فيها 16 رائدة أعمال من بين أكثر من 300 مترشحة ضمن تخصصات مثل الأزياء والتجزئة ومستحضرات التجميل والتغليف، حيث تعرفنّ على سبل تحديد احتياجات التوريد والاستراتيجيات اللازمة لدعم عمليات الشراء.
حضرت الجلسة الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة، وسارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وأمينة محمد عبد الرحيم مدير إدارة التدريب والبحوث والفعاليات في مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» وقدمتها عروب الحسينان مؤسِّسة ورائدة أعمال ومستشارة تطوير سلاسل إمداد ومشاريع وخبيرة الاستشارات والأعمال التجارية ذات الخبرة الواسعة في العلاقات التجارية بين الصين والشرق الأوسط.
تأتي هذه البعثة ضمن رؤية دولة الإمارات وحملتها الوطنية «الإمارات عاصمة روّاد الأعمال في العالم» بإشراف وزارة الاقتصاد والسياحة وبمشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الشيخة هند القاسمي أن البعثة تمثل استثماراً في حضور المرأة الإماراتية عالمياً، مشيرة إلى أهمية تحديد الأهداف من المشاركة وبناء شراكات طويلة الأمد تضيف قيمة للأعمال.
وقالت: «الاستعداد الجيد هو ما يحوّل الفرص إلى إنجازات حقيقية، ونأمل أن تعود هذه الرحلة بأفكار مبتكرة وشراكات قوية للمشاركات».
من جهتها أوضحت سارة بالحيف النعيمي أن البعثة تفتح أمام رائدات الأعمال فرصاً مباشرة للوصول إلى أحد أكبر أسواق التوريد العالمية، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز تنافسية الشركات الريادية الإماراتية على المستوى الدولي.
بدورها أشارت أمينة محمد عبد الرحيم إلى أن المشاركة في البعثة تأتي ضمن جهود تكاملية لدعم دخول رواد الأعمال الإماراتيين إلى الأسواق العالمية من خلال تعاون مؤسسات منظومة الريادة في الإمارة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج بعثة الشارقة التجارية إلى الصين يشمل تقديم الدعم لرواد الأعمال قبل البعثة وخلالها وبعدها بهدف تمكينهم ومساعدتهم على استكشاف فرص جديدة في سوق جديد لتوسيع وتحسين منتجاتهم وخدماتهم إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية وربط شركاتهم بمورّدين ومُصنِّعين جدد.

سيدات أعمال الشارقة
آخر الأخبار
نازحة تُحضّر خبزاً قرب خيامٍ تؤوي نازحين في خانيونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مكثفة لتنفيذ المرحلة الأولى من «خطة ترامب» بشأن غزة
اليوم 01:15
رجل يسير وسط دمار في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
اتفاق بين دمشق و«قسد» على وقف شامل لإطلاق النار
اليوم 01:15
ضباط شرطة أوكرانيون في موقع استهدفته غارة جوية روسية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم بمسيّرات يطال للمرة الأولى منطقة روسية في سيبيريا
اليوم 01:15
فرد أمن بجوار سيارة تابعة للأمم المتحدة في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
%500 ارتفاعاً في معدل الجرائم بمناطق الحوثي
اليوم 01:15
سيارة تغادر فندق ماتينيون مع استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته (رويترز)
الأخبار العالمية
فرنسا.. «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©