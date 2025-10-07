«راكز» تفوز بالجائزة الذهبية ضمن جوائز «جمعية إدارة الموارد البشرية بالشرق الأوسط»



رأس الخيمة (الاتحاد)

حازت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، على الجائزة الذهبية في فئة المسؤولية المجتمعية للشركات، ضمن فعاليات حفل جوائز جمعية إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025، وذلك تكريماً لالتزامها المتواصل ببناء منظومة أعمال مسؤولة وشاملة وصديقة للبيئة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لدور «راكز» الريادي الذي تجاوز كونها مركزاً اقتصادياً إقليمياً للأعمال، لتُصبح مُحرِّكاً فاعلاً للتنمية المستدامة والتغيير الإيجابي على المستويين الاجتماعي والبيئي، إذ نجحت في دمج مبادئ الاستدامة ضمن استراتيجيتها التشغيلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الصناعي والازدهار المجتمعي وحماية البيئة.

ومن خلال مجموعة من المبادرات النوعية دعَّمت «راكز» جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050، إلى جانب أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشمل هذه المبادرات حملات بيئية متواصلة للحفاظ على النظم البحرية، بمشاركة الموظفين والعملاء وأفراد المجتمع، فضلاً عن تطوير السياسات التي تُعزّز الممارسات الصديقة للبيئة وتُشجّع الشركات العاملة ضمن مناطقها على تبنّي حلول صناعية مستدامة، كما أولت راكز اهتماماً كبيراً برفاه آلاف العمال وتحسين جودة حياتهم، من خلال إنشاء مرافق سكنية حديثة مُجهّزة بمعايير سلامة متقدمة ومرافق ترفيهية متكاملة، ما جعلها نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في رعاية القوى العاملة وخلق بيئة معيشية وإنسانية متكاملة.

واستثمرت «راكز» في تمكين الشباب ورواد الأعمال عبر برامج تعليمية وورش عمل ومبادرات معرفية تهدف إلى تعزيز روح الابتكار ودعم بناء اقتصاد معرفي مستدام في إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إنّ فوز «راكز» بالجائزة الذهبية في المسؤولية الاجتماعية للشركات يُشكّل لحظة فخر واعتزاز، فهو يعكس نجاح استراتيجيتها في دمج الاستدامة ضمن أعمالها اليومية، وتأتي هذه الجائزة لتؤكد أثر مبادراتها والتزامها بدعم رؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050 والأجندة العالمية للاستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن جوائز الإنجازات المستدامة والتحولية «STAR» تُكّرم التميز في مجالات الموارد البشرية والمسؤولية المؤسسية والاستدامة، وتحتفي بالمنظمات التي تركت أثراً ملموساً على موظفيها ومجتمعاتها وقطاعات أعمالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُعزّز هذا الإنجاز مكانة «راكز» كشريك استراتيجي في دفع مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ موقعها كمنصة اقتصادية مسؤولة تسهم بفاعلية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي.