«دبي للاستثمار» تضاعف طاقتها الإنتاجية من الزجاج المسطح

7 أكتوبر 2025 17:21


دبي (الاتحاد)
أعلنت دبي للاستثمار، عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من الزجاج المسطّح عبر خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، التابعة لها بالكامل.
وسيُسهم الخط الجديد في رفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح من 600 طن يومياً إلى 1200 طن يومياً، وإنتاج زجاج فائق النقاء منخفض الشوائب، في إنجاز يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني أواخر عام 2027 أو مطلع عام 2028، حيث سيعتمد على تقنيات أتمتة متطورة وأنظمة موفرة للطاقة وضوابط تشغيل من الجيل الجديد. وجرى تصميم الخط ليحدّ من التأثيرات البيئية ويعزز كفاءة التشغيل، انسجاماً مع التزام دبي للاستثمار بتحقيق نمو صناعي مستدام.
وقال عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي - الصناعات - في دبي للاستثمار، إن إطلاق خط إنتاج الزجاج المسطح الثاني لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح يمثل خطوة محورية في صناعة الزجاج الإقليمية، فمن خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتقديم زجاج فائق النقاء يتميز بأعلى مستويات الجودة والأداء، لا تُعزّز شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح مكانة دولة الإمارات كمركز للتصنيع المتقدم فحسب، بل تُلبي أيضاً الطلب العالمي المتزايد على حلول الزجاج عالية الأداء والمتميزة.
وأفاد بأن التوسع يتيح للشركة خدمة قاعدة أوسع من العملاء بفترات تسليم أقصر، إلى جانب دخول قطاعات جديدة ومتنوعة، والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، وتقديم قيمة أكبر للشركاء في قطاعات البناء والبنية التحتية والتصميم.
ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع شركة هورن للصناعات الزجاجية الألمانية، كما يتعاون في تنفيذه شركاء محليون في مجال الإنشاءات إلى جانب شركة دولية متخصصة في إدارة العقود.

 

