«شروق» و«إيجل هيلز» تستعرضان إنجازات مشاريع عقارية وسياحية في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، اجتماع مجلس إدارة شركة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» المشروع المشترك بين «شروق» وشركة «إيجل هيلز» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

استعرض المجلس أبرز الإنجازات في المشاريع الاستراتيجية، ومن ضمنها تحقيق نسبة بيع شبه مكتملة في مشروع «جزيرة مريم»، والتقدم الكبير في أعمال تأجير الوحدات التجارية بمشروع «واجهة كلباء المائية»، كما تناول الاجتماع الأداء القوي للشركة خلال عام 2025.

وجاء الاجتماع بحضور محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لشروق؛ وهشام إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجل هيلز، وتركزت المناقشات على التخطيط المالي، وإنجازات المشاريع، والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية الحضرية المؤثرة والمستدامة.

وسلّط المجلس خلال الاجتماع الضوء على الأداء القوي لمبيعات «جزيرة مريم»، المشروع العقاري الرائد متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية في الشارقة، حيث جرى تسليم أكثر من 1200 وحدة سكنية من أصل أكثر من 3000 وحدة متنوعة يضمها المشروع. كما تناول مستوى التقدم المستمر في مراحل الإنشاء والتطوير بمختلف المشاريع، مع استمرار العمل وفق خطة تسليم مرحلية تعكس الرؤية المشتركة للشركاء.

وفي الوقت نفسه، شهد مشروع «واجهة كلباء المائية»، أكبر وجهة تجارية وترفيهية في المنطقة الشرقية، نشاطاً إيجابياً في تأجير المساحات، حيث يضم أكثر من 80 وحدة متنوعة، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 1600 متر مربع، ما أسهم في تعزيز الإقبال على كلباء، ودعم ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة.

كما تضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً للأداء المالي خلال هذا عام، متناولاً مؤشرات الأداء، وحجم المبيعات، وكفاءة العمليات التشغيلية التي أسهمت في استمرارية نجاح الشراكة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التركيز على الابتكار والاستدامة وتعزيز إشراك أصحاب المصلحة في جميع المشاريع. وفي ظل استمرار الشارقة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية، تعكس هذه اللقاءات الاستراتيجية التزام الإمارة بالتميز والنمو الشامل والمستدام.