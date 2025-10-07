1.1 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بزيادة 24%



الشارقة (الاتحاد)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي أداءً مالياً استثنائياً على الصعيدين المالي والتشغيلي عبر جميع أنشطته خلال التسعة أشهر من عام 2025، حيث بلغ صافي ربح بعد احتساب الضريبة 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بمبلغ 891.3 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2024. ومن اللافت للنظر أن الأرباح المحققة خلال تسعة أشهر تتجاوز بالفعل إجمالي صافي الأرباح المسجلة للعام بأكمله 2024 «1.05 مليار درهم إماراتي بعد الضريبة».

سجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً قدره 158.3 مليون درهم، بزيادة نسبتها 5.8% ليصل إلى نحو 2.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.

وفي المقابل، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.7 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم ويعكس هذا الأداء المستقر في صافي الدخل قدرة المصرف على تحقيق توازن مستدام بين نمو التمويل وتوزيع عوائد عادلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يبرز كفاءته في الحفاظ على مستويات دخل مستقرة رغم تقلبات تكلفة التمويل وضغوط التسعير التنافسي في السوق.

يواصل مصرف الشارقة الإسلامي جهوده في تنويع مصادر دخله، ويُترجم ذلك من خلال النمو الملحوظ في صافي إيرادات الرسوم والعمولات، والتي ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 67.5% لتصل إلى 486.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2025، مقارنة بـ290.7 مليون درهم خلال التسعة أشهر من عام 2024.

وأسهم هذا النمو في ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف إلى نحو 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 231.5 مليون درهم، أو ما نسبته 14.3%، مقارنة ب 1.6 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي وتؤكد هذه النتائج متانة الأسس، التي يقوم عليها مصرف الشارقة الإسلامي ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، بما يضمن أداءً ثابتاً للأرباح وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات.