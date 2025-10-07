15.48 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات في 8 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نمت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «AEFTS»، بنسبة 18.3% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي لتبلغ 1.907 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 1.612 تريليون درهم في أغسطس 2024، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر أغسطس 2025 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وذكر التقرير أن التحويلات المنفّذة في أغسطس الماضي تضمّنت 1.108 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و798.9 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات الإجمالية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام تجاوزت 15.481 تريليون درهم متضمنة 9.265 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك و6.224 تريليون درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.

وفيما يخص مقاصة الشيكات، أفاد تقرير المركزي بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 952.72 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 15.11 مليون شيك.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.417 تريليون درهم في أغسطس الماضي مقابل 2.180 تريليون درهم في ديسمبر 2024 ونحو 2.113 تريليون درهم في أغسطس 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 14.4% وبمقدار 304 مليارات درهم على أساس سنوي، وبنسبة 10.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي ما يعادل زيادة بنحو 237 مليار درهم.

وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 9.3% على أساس سنوي وبنسبة 8% منذ ديسمبر 2024، لتصل إلى 1.448 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025، مقارنة مع 1.341 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.325 تريليون درهم في أغسطس 2024.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 819.9 مليار درهم في نهاية أغسطس 2025 بارتفاع نسبته 16.6% على أساس سنوي، وبنحو 116.7 مليار درهم، وذلك مقارنة مع 703.2 مليار درهم خلال أغسطس 2024.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أغسطس الماضي بنسبة 17% على أساس سنوي وبنسبة 9.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 688.5 مليار درهم في أغسطس الماضي مقابل 626.9 مليار درهم في ديسمبر 2024 ونحو 588.5 مليار درهم في أغسطس 2024، وبذلك تكون احتياطيات البنوك قد زادت في شهر أغسطس الماضي بنحو 100 مليار درهم على أساس سنوي وبنحو 61.6 مليار درهم منذ ديسمبر من العام الحالي.

وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فبلغت 3.128 تريليون درهم في أغسطس الماضي مقابل 2.740 تريليون في أغسطس 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 14.2% على أساس سنوي تعادل 388 مليار درهم.

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن زيادة الودائع المصرفية النقدية خلال شهر أغسطس الماضي لتبلغ 884.4 مليار درهم، مقابل 761.6 مليار درهم في أغسطس 2024، لتحقق الودائع النقدية زيادة بنسبة 16.12% على أساس سنوي تعادل 122.8 مليار درهم.

وأظهرت بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.534 تريليون درهم في أغسطس الماضي، مقابل 1.323 تريليون درهم في أغسطس 2024 بزيادة قدرها 211.1 مليار درهم وبنسبة نمو قاربت 16%.