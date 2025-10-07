الأربعاء 8 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أحمد بالهول الفلاسي: الإمارات تستثمر 44 مليار درهم بقطاع الفضاء

أحمد بالهول الفلاسي
8 أكتوبر 2025 01:10

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر، والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم في هذا القطاع الحيوي.
وقال معاليه، على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيس على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية.
وأشار معاليه إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.

أحمد بالهول الفلاسي
قطاع الفضاء
الإمارات
القطاع الفضائي
وكالة الإمارات للفضاء
معرض دبي للطيران
