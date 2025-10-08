الذهب يتخطى أربعة آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخه

حطم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية اليوم الأربعاء‭ ‬ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعاً بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5‭ ‬ بالمئة إلى4002.53‭ ‬ دولار للأوقية بحلول الساعة 0213 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5‭ ‬بالمئة إلى 4025 دولاراً للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 48.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1653.21 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1355.32 دولار .