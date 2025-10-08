الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بأميركا

الدولار يرتفع مع استمرار الإغلاق الحكومي بأميركا
8 أكتوبر 2025 10:17

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مع اشتداد المخاطر المتعلقة بالإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، مما أثار مخاوف جديدة لدى المستثمرين وعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، 0.3 بالمئة إلى 98.91، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة تصل إلى واحد بالمئة ليسجل مستوى متدنيا عند 0.5739 دولار بعد أن فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وهو خفض أكبر من المتوقع، وأشار إلى المزيد من التيسير في المستقبل بعد التدهور الأخير في البيانات الاقتصادية.

وتراجع الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة إلى 0.65595 دولار.

وجرى تداول الدولار عند 152.535 ين، مرتفعا 0.4 بالمئة عن المستويات المسجلة في وقت متأخر أمس ليحوم حول أقوى مستوى منذ فبراير.

وسجل اليورو 1.1618 دولار، بانخفاض 0.3 بالمئة خلال ساعات التعامل الآسيوية، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3395 دولار بانخفاض 0.2 بالمئة.
وتراجع اليوان في الخارج 0.1 بالمئة عن الجلسة السابقة إلى 7.1506 يوان للدولار.

المصدر: وكالات
