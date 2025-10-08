القرية العالمية تستعد لانطلاق موسمها الـ 30 في 15 أكتوبر



دبي (الاتحاد)

أعلنت القرية العالمية إتمام استعداداتها لانطلاق موسمها الـ 30 المرتقب، والذي يبدأ في 15 أكتوبر 2025، مُشكِّلاً محطة جديدة في مسيرة القرية الممتدة إلى ثلاثة عقود.

وقالت القرية، في بيان صحفي، إن الموسم الجديد سيشهد إضافات وتحسينات تهدف إلى تقديم تجربة استثنائية، في إطار مواصلة الارتقاء بمعايير الترفيه والثقافة. ويشهد هذا الموسم افتتاح حدائق العالم، التي تقع أمام جناح مصر وتمتد حتى جناح إيران، مستوحاةً من جمال الطبيعة وتنوعها الخلّاب، حيث تزدان بتنسيقات مُبهرة من الزهور وأبرز المعالم من مختلف أنحاء العالم. وتُعزّز الوجهة رحلتها التفاعلية بوضع شاشات إرشادية لمساعدة الضيوف على التنقل بسهولة.

كما تنطلق جوازات الموسم الـ 30 مع محطات ختم جوازات السفر، حيث يمكن للضيوف جمع أختام رمزية من كل جناح. وستكون مملكة التنين من أبرز الإضافات لهذا الموسم، حيث توفِّر تجربة تفاعليه غامرة تضم 11 غرفة بتصاميم مختلفة. سيخوض الضيوف مغامرة غامضة داخل عالم «بلاكستون هولو» الأسطوري لمساعدة «إغنيس»، آخر التنانين، على استعادة قواه المفقودة عبر حل الألغاز. وتتنوع أجواء الغرف بين مزيج ساحر يجمع بين الخيال، الغموض، والمغامرة.

كما تُقدّم القرية العالمية للمغامرين الصغار تجربة الرحالة الصغار في منطقة كرنفال، والتي سيجري افتتاحها لاحقاً خلال الموسم. وتقوم القرية العالمية أيضاً بتطوير منطقة المسرح الرئيسي للظهور بحلّة جديدة، ضمن مشروع تطوير يهدف إلى الارتقاء بتجربة الضيوف إلى مستويات غير مسبوقة.

وستشمل التحسينات توسعة المساحة المخصصة للجمهور، مما يتيح استيعاب عدد أكبر من الضيوف. كما سيشهد المسرح إنتاجات فنية أكثر تميزاً، وعروضاً حية عالمية المستوى، بالإضافة إلى عروض ثقافية وترفيهية تعكس تنوع الثقافات وتُثري تجربة الضيوف طوال الموسم.

وتعكس هذه التحسينات التزام القرية العالمية المتواصل بتقديم تجارب استثنائية لضيوفها، ترسيخاً لشعارها «عالم أكثر روعة» بعد ثلاثين موسماً من الفرح والاكتشاف والمأكولات الشهية في الوجهة العائلية الأولى في دولة الإمارات.