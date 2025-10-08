الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رصيد المصرف المركزي من الذهب يتخطى حاجز 30 مليار درهم للمرة الأولى

رصيد المصرف المركزي من الذهب يتخطى حاجز 30 مليار درهم للمرة الأولى
8 أكتوبر 2025 16:50

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 32% خلال 8 أشهر أي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، ليتخطى حاجز الـ30 مليار درهم للمرة الأولى ويصل في نهاية أغسطس إلى 30.329 مليار درهم مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.
وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة تجاوزت 4.5% خلال أغسطس، وذلك من مستواه عند 28.997 مليار درهم نهاية يوليو السابق.
وذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم أن قيمة الودائع تحت الطلب نمت لتتجاوز 1.188 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.
وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية أغسطس بنحو 892.273 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 296.137 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 376.479 مليار درهم نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 321.761 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 54.718 مليار درهم.وفيما يخص الودائع لأجل فقد تجاوزت قيمتها 1.05 تريليون نهاية أغسطس الماضي موزعة بواقع 664.669 مليار درهم بالعملة المحلية و386.19 مليار درهم بالعملات الأجنبية. 

 

 

أخبار ذات صلة
أروابارينا: «الأبيض» قادر على التأهل إلى «مونديال 2026»
"سبيس 42" تشحن أول ثلاثة أقمار اصطناعية رادارية مُجمعة ومختبرة بالإمارات إلى الولايات المتحدة

 
 

المصدر: رويترز
المصرف المركزي الإماراتي
الذهب
الإمارات
آخر الأخبار
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©