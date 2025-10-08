"إي آند" تستعرض 90 تقنية وعرضاً مستقبلياً  في "جيتكس 2025"

دبي (الاتحاد)

تعود "إي آند" إلى معرض جيتكس جلوبال 2025 هذا العام بمجموعة مبتكرة تضم أكثر من 90 تقنيةً وعرضاً حياً، إلى جانب الكشف عن أحدث ابتكاراتها خلال فعاليات المعرض على مدار خمسة أيام من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجمع "إي آند" تحت مظلتها منظومتها المتكاملة لقطاعات الأعمال وعملياتها الدولية في مجالات الاتصالات، والسحابة، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وتجارب الحياة الرقمية، كما يعرض جناح "إي آند" تقنياتٍ عمليةً ومؤثرة تخلق فرصًا للأفراد، وتعزِّز تنافسية الأعمال، وتدعم المرونة الرقمية على المستويين الوطني والاقتصادي.

وضمن مشاركة "إي آند" هذا العام، يشهد معرض "جيتكس جلوبال 2025" الإعلان عن إنجازات نوعية في مجالات شبكات "الجيل الخامس المتقدمة - 5.5G"، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي السيادي، والبنية التحتية السحابية، لتسلِّط الضوء على المرحلة التالية من التحول الرقمي في دولة الإمارات.

ومن خلال مركز الذكاء الاصطناعي والسحابة، تستعرض "إي آند إنتربرايز - e& enterprise" تقنيات "الذكاء الاصطناعي الوكيل - Agentic AI" للقطاعات الصناعية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي وعمليات النماذج، وهياكل السحابة السيادية، وتجربة قيادة الأمن السيبراني المدعومة من "هلب ايه جي - Help AG".

وفي إطار استعراض تقنيات جاهزية الشبكات الوطنية للمستقبل، من التنقل الذاتي إلى العمليات الحيوية والتجارب الرقمية الغامرة، تكشف "إي آند الإمارات" عن تقنيات ما بعد الجيل الخامس "5G"، عبر عروض حية لتقنيات "الجيل الخامس المتقدمة - 5.5G" والجيل التالي من تطور الألياف الضوئية، مع نظرة أولى على تقنيات الاستشعار والاتصال المدمجة التي تمهِّد الطريق نحو الجيل السادس "6G"، كما تعرض "إي آند" حلولًا تدعم المدن والصناعات الذكية والمستدامة، من الاتصالات الحيوية الآمنة المعتمدة على الجيل الخامس، إلى أَتْمَتَة الصناعة 4.0، والبنية التحتية للبيانات المستدامة.ويتأهب جناح "إي آند"، بمركز دبي التجاري العالمي، لاستقبال زواره من رواد المعرض، ليخوضوا تجربة غامرة من التكنولوجيا المستقبلية؛ حيث يلتقي الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الاتصالات لتحسين الحياة اليومية وجعلها أكثر أماناً وذكاءً وشمولاً ورفاهية، إذ تعرض "إي آند" أحدث ابتكارات السيارات الطائرة، والتاكسي الجوي الكهربائي "eVTOL"، والمركبات الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى الروبوتات البشرية.

وفي مجال الرعاية الصحية، تشمل عروض "إي آند" رحلات حية للتطبيب عن بُعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرمجيات التشخيص الطبي، وأنظمة الرعاية عن بُعد، والتي توسِّع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، والأطراف الصناعية الذكية التي تدعم أصحاب الهمم.

ويحظى زوار منطقة "إي آند لايف" بتجربة غامرة للحياة الرقمية، عبر عروض هولوغرافية وتفاعلية، تستعرض ترفيهًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وتجارب ترفيهية ذكية من "ستارزون" ، وابتكارات الجيل التالي في التكنولوجيا المالية من"e& money "و "WIO" وتطبيق كريم الشامل.

ويشهد أسبوع "جيتكس جلوبال 2025" توقيع "إي آند" العديد من مذكرات التفاهم، توسِّع من خلالها تعاونها الدولي في مجالات التكنولوجيا السيادية، ومرونة البيانات الرقمية، وأبحاث الجيل السادس، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية، والأمن السيبراني، والشمول المالي، والابتكارات المستدامة، مما يعزِّز مكانة الإمارات بصفتها مركزًا صاعدًا للسيادة التكنولوجية والثقة الرقمية وسط التحولات في ميزان القوى التقنية العالمي.

ويعد العام 2025 هو الأخير لمعرض "جيتكس جلوبال" في مركز دبي التجاري العالمي قبل انتقاله إلى مدينة إكسبو دبي في عام 2026، ومن المتوقع أن تستضيف النسخة الخامسة والأربعون من المعرض هذا العام عددًا قياسيًّا من الزوار من أكثر من 180 دولة، بمشاركة 6500 شركة عارضة، و400 جهة حكومية.