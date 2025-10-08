الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«رابطة الإمارات للفرانشايز» تعتمد خطة تمكين قطاع الامتياز التجاري

«رابطة الإمارات للفرانشايز» تعتمد خطة تمكين قطاع الامتياز التجاري
8 أكتوبر 2025 17:01


أبوظبي (الاتحاد)
عقدت رابطة الإمارات للفرانشايز اجتماع مجلس إدارتها الثالث، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي عدد من الغرف التجارية، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من المبادرات والقرارات الهادفة إلى تطوير منظومة الامتياز التجاري في الدولة وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لنتائج العمل خلال الفترة الماضية، واعتماد مسارات عملية للتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب خطة تنفيذية لتمكين روّاد الأعمال والشركات من الاستفادة من نموذج الفرانشايز بوصفه محركاً للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت نور التميمي، رئيسة رابطة الإمارات للفرانشايز، خلال الاجتماع تقديرها لجهود أعضاء المجلس وشركاء الرابطة من الغرف التجارية، مشددةً على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل المؤسسي وتوسيع قاعدة الشراكات.
وقالت: نعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي رائد للفرانشايز من خلال إطار تنظيمي واضح، وخدمات نوعية للأعضاء، وبرامج توعية وتطوير مستمرة. هدفنا أن تصبح الرابطة منصةً مرجعية تسهم في تحفيز الاستثمار، وتمكين الشركات الوطنية، وجذب علامات تجارية عالمية نوعية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.
ويستند برنامج العمل القادم للرابطة إلى حزمة مبادرات عملية، إذ أعلنت نور التميمي عن استراتيجية قطاعية تشمل إنشاء مركز تميّز للامتياز التجاري، وتنظيم ورشٍ ودوراتٍ ومعرض امتياز سنوي، وإطلاق بوابة إلكترونية شاملة للدعم والخدمات، وتأسيس مركز قانوني متخصص للاستشارات والعقود، وتمكين فئات المجتمع المختلفة، لاسيما الشباب ورواد الأعمال عبر مسارات امتياز تتناسب مع إمكاناتهم.
وعلى مستوى الفعاليات والترويج، استعرضت الرابطة برامج الأشهر القادمة، بما في ذلك المشاركة في معرض تركيا وفعاليات إندونيسيا بالتزامن مع انعقاد المجلس العالمي للفرانشايز، وإطلاق مبادرتي «ساعة الفرانشايز العالمية» و«ساعة الفرانشايز الإماراتي» لتبادل الخبرات، إلى جانب تثبيت اليوم العالمي للفرانشايز في الدولة في 10 يونيو 2026.

