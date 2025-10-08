شركات «أدنوك» المُدرجة تعتزم توزيع أرباح بـ 158 مليار درهم للفترة من 2025 إلى 2030

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «أدنوك» اعتزام شركاتها الست المُدرجة تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأرباح التي تم توزيعها منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017 حتى الآن، نحو 86 مليار درهم (23 مليار دولار)، وتجاوزت القيمة السوقية لشركات أدنوك الست المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 550 مليار درهم (150 مليار دولار)، كما قدمت ما يصل إلى 40% من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية في السوق (بحسب بيانات السنة المالية 2024).

جاء ذلك خلال أول مجلس للمستثمرين تنظمه «أدنوك» والذي أقيم في أبوظبي، وشهد أيضاً الإعلان عن أن شركات «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات» ستقوم بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، علماً بأن شركة «أدنوك للحفر» بدأت بالفعل بتوزيع أرباحها بشكل ربع سنوي، وهو ما يعزز توفير السيولة للمستثمرين ويضمن تقديم العوائد للمساهمين في فترات أكثر تقارباً.

وأكدت «أدنوك» خلال المجلس استمرار تركيزها على أن تكون من أكبر المساهمين في دفع نمو الاقتصاد الوطني بالتزامن مع دعمها المتواصل لخطط نمو شركاتها المُدرجة وإدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أعمالها.



نمو الافتصاد

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تركز أدنوك على توفير فرص للمواطنين والمقيمين والشركاء لخلق القيمة وتعزيزها بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، واستناداً إلى التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارتنا الموقر، تستمر أدنوك في تعزيز تواصلها مع المستثمرين في جميع شركاتنا المُدرجة، والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المشتركة في المستقبل بناءً على نهج عمل واضح وشفاف قائم على الأسس والركائز القوية لشركاتنا، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والانضباط المالي، والتمكين والتطوير المستمر لكوادرنا البشرية لصقل كفاءاتهم وإعدادهم للمستقبل، والنمو والمرونة والقدرة على التكيف وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل.

وأضاف: سلطنا الضوء خلال أول مجلس للمستثمرين على تركيز شركاتنا المدرجة على خلق قيمة موثوقة ومستدامة على المدى البعيد وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها بهدف خفض التكاليف ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتسريع وتيرة النمو، وتحسين الأداء المالي، ويُعدّ إعلان اليوم عن خططنا لتوزيع أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) خطوةً مهمة تتيح للمستثمرين والمساهمين رؤية واضحة لتوزيعات الأرباح حتى عام 2030، وتؤكد على ثقتنا والتزامنا الراسخ بتحقيق القيمة طويلة الأمد».



مكانة رائدة

وتتميز شركات «أدنوك» المدرجة بمكانة رائدة، كلٌ في مجال عملها، حيث تعد «أدنوك للتوزيع» أكبر شركة لتوزيع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات وتقدم خدماتها إلى 700 ألف عميل يومياً عبر ما يصل إلى 940 محطة في أنحاء الدولة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما تبلغ نسبة حصتها السوقية من مبيعات الوقود 64% وحققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 70% منذ إدراجها.

وتعدُّ «أدنوك للحفر» أعلى شركة حفر متكاملة من حيث القيمة وأسرعها نمواً على مستوى العالم، حيث تشغّل ما يقرب من 150 منصة حفر في المناطق البرية والبحرية لدعم نمو «أدنوك» والمنطقة في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

كذلك تُعدَُ «أدنوك للغاز» أكبر شركة متخصصة في مجال الغاز من حيث السعة الإنتاجية مُدرجة في العالم، والأعلى من حيث توزيع الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد «أدنوك للإمداد والخدمات» ثاني أكبر شركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة والأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث شهد أسطولها نمواً بنسبة 130% ليصل إلى 340 سفينة، وبلغت نسبة معدل النمو السنوي المركب لصافي دخلها 143% منذ عام 2021.

وتعتبر «بروج» الشركة الأكثر ربحية في مجال البولي أوليفين على مستوى العالم، حيث حققت هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 40%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط القطاع، استناداً إلى أعلى مستويات الجودة، وأسعارها التنافسية وتميزها بأقل تكاليف تشغيلية في القطاع.

كما تُعدُّ «فيرتيغلوب» أكبر مُصدّر بحري للأمونيا واليوريا معاً في العالم، وتساهم منتجاتها في دعم الأمن الغذائي لأربعة مليارات شخص يمثلون نصف سكان العالم.

وتستفيد الشركات المُدرجة التابعة لـ «أدنوك» من التكامل بين فرص النمو ومرونة الأعمال في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز السعة الإنتاجية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد غير التقليدية، ومضاعفة السعة الإنتاجية المحلية للكيماويات والغاز الطبيعي المسال، ورفع قدرة معالجة الغاز بنسبة 30%، والمساهمة في تلبية النمو في الطلب على الوقود.



الذكاء الاصطناعي

ويساهم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمال «أدنوك» في رفع الكفاءة، وتحفيز النمو، وتعزيز الإنتاجية. ومن بين التقنيات والحلول التي تستخدمها الشركة، تقنية «Neuron 5» لتحديد إجراءات الصيانة الوقائية، والتي تساهم في تقليل عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها بنسبة 50% بما يعزز كفاءة العمليات، واستقرار التدفقات النقدية، وزيادة هوامش الربحية.

كما يساهم حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، الأول من نوعه في العالم والقائم على أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، في تسريع عمليات تقييم وتطوير الحقول، ما يتيح خفض التكاليف، وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى الإنتاج الأولي للنفط، وتحسين عمليات هيكلة وتطوير الموارد. ويشكل تركيز «أدنوك» لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز القيمة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها بما يعود بالنفع على شركاتها المدرجة ومساهميها.

جدير بالذكر أن «مجلس أدنوك للمستثمرين» عُقد في «مركز أبوظبي للطاقة» بحضور أكثر من 500 مشارك من المساهمين والمعنيين الرئيسيين. وشكل الحدث فرصة مميزة للتواصل المباشر مع فرق الإدارة التنفيذية لأدنوك وشركاتها الست المُدرجة، حيث ركّز على استعراض كيفية خلق وتعزيز القيمة للمساهمين عبر جميع مراحل ومجالات أعمال «أدنوك» في قطاع الطاقة، وتقديم رؤى متكاملة حول الخطط والاستراتيجيات التي تعزز النمو والعوائد المستدامة للشركة.

وشهد «مجلس أدنوك للمستثمرين» مجموعة من الإعلانات المهمة من شركاتها المُدرجة والتي تسلط الضوء على جهودها الهادفة لتحقيق قيمة أكبر للمساهمين على المديين القريب والبعيد. وتتضمن القائمة الكاملة للإعلانات:



أدنوك للتوزيع

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن مقترح لتمديد سياستها الحالية لتوزيعات الأرباح لعامين إضافيين حتى نهاية السنة المالية 2030 بعد الحصول على موافقة المساهمين (يتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم لشركة «أدنوك للتوزيع» في عام 2026)، ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطوة التزامات توزيعات الأرباح الإجمالية إلى 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، مقارنةً بالتزام سابق قدره 12.85 مليار درهم (3.5 مليار دولار) للفترة من عام 2024 وحتى نهاية عام 2028. وبموجب هذا التحديث، سيتم صرف الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول لعام 2026.



«أدنوك للحفر»

في إطار التزامها بتعزيز العائدات للمساهمين، اعتمدت شركة «أدنوك للحفر» سياسة توزيعات أرباح جديدة مُحسنّة تنص على رفع الحد الأدنى للتوزيعات بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2025 (نحو 23 فلساً للسهم الواحد)، مقارنةً بالحد الأدنى السابق الذي كان بزيادة 10% على أساس سنوي، إضافةً إلى نسبة نمو لا تقل عن 5% خلال الفترة 2026 - 2030، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

وتشمل دفعة بقيمة 242 مليون درهم (66 مليون دولار) تُوزع بعد نهاية فعالية «مجلس المستثمرين» (نحو 1.5 فلس للسهم الواحد). كما انتقلت الشركة إلى توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يساهم هذا الانتقال إلى جانب رفع الحد الأدنى للتوزيعات في تعزيز عوائد المساهمين من خلال حصولهم على سيولة أكبر وفي فترات أكثر تقارباً.

وفي إطار هذا التوجه، أعلنت «أدنوك للحفر» عن التزامها بتوزيعات أرباح لا تقل عن 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) وهو ما يعادل 1.6 درهم للسهم الواحد خلال الفترة 2025 - 2030، بما يمثل عائداً تراكمياً بحد أدنى قدره 26% (بناءً على سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر 2025)، بعد الحصول على موافقة المساهمين، مع فرص لتوزيعات إضافية محتملة.

«أدنوك للغاز»

أعلنت «أدنوك للغاز» عن استهدافها توزيع أرباح بقيمة 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) حتى عام 2030، بما يعكس عائداً تراكمياً لا يقل عن 30% خلال الفترة من 2025 إلى عام 2030، وذلك بناءً على سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر 2025. كما أقرّت الشركة توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025، بما يضمن توفير عائدات للمساهمين في فترات أكثر تقارباً ويعزز التدفق النقدي للمستثمرين.

كما وقّعت «أدنوك للغاز» اتفاقية بقيمة 147 مليار درهم (40 مليار دولار) لتوريد الغاز إلى مشروع «الرويس للغاز الطبيعي المسال» التابع لأدنوك لمدة 20 عاماً، بهدف تأمين إمدادات موثوقة من هذا المورد الحيوي لأكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات. ويعزز هذا الالتزام طويل الأمد مكانة «أدنوك للغاز» كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال، كما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

«أدنوك للإمداد والخدمات»

رفعت «أدنوك للإمداد والخدمات» الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 إلى 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار)، ما يعكس نمواً سنوياً يصل إلى 20% مقارنةً بـ 1 مليار درهم (273 مليون دولار) التي تم توزيعها في عام 2024، وذلك مقابل هدف نمو سنوي بنسبة 5% وفقاً لسياسة التوزيعات المعلنة وقت الطرح العام الأوَّلي. وتعتزم الشركة الاستمرار في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً، بناءً على الأساس الجديد البالغ 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار)، للفترة من عام 2026 حتى عام 2030.

وأعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» اعتزامها تقديم توزيعات أرباح بقيمة 8.1 مليار درهم 2.2) مليار دولار) للفترة 2025-2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52% في التوزيعات السنوية بحلول عام 2030 مقارنةً بأساس عام 2024، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة. كما ستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025.



«بروج»

أكدت شركة «بروج» أنها ستحافظ على الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح عند مستوى 16.2 فلس للسهم الواحد لعام 2025، ومن المتوقع أن تحافظ «مجموعة بروج الدولية»، بعد إطلاقها، على هذا المستوى من توزيعات الأرباح حتى عام 2030 على الأقل، مع فرص لزيادة التوزيعات، واعتماد سياسة لتوزيع أرباح تعادل 90% من صافي الربح، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتستمر «بروج» في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر أبريل من العام الجاري، وهو ما يؤكد ثقة الشركة بقوة آفاق نموها المستقبلية من خلال شرائها أكثر من 158 مليون سهم حتى تاريخه.

وتبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية المستهدفة 27 مليار درهم (7.3 مليار دولار) على الأقل حتى عام 2030، وذلك استناداً إلى: اعتزام الشركة دفع توزيعات أرباح للنصف الثاني من عام 2025 بقيمة 2.4 مليار درهم (660 مليون دولار)، ومن المقرر دفعها في أبريل 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وإلى توقّعات توزيعات «بروج» السنوية البالغة 4.87 مليار درهم (1.326 مليار دولار) للفترة 2026-2030، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

«فيرتيغلوب»

أعلنت «فيرتيغلوب» عن توزيعات أرباح للنصف الأول من عام 2025 بقيمة 459 مليون درهم (125 مليون دولار)، بزيادة قدرها 25% عن التوجيه السابق البالغ 367 مليون درهم (100 مليون دولار) على الأقل، ليصل إجمالي العائد للمساهمين للنصف الأول من عام 2025 إلى 573 مليون درهم (156 مليون دولار)، بما في ذلك 114 مليون درهم (31 مليون دولار) من عمليات إعادة شراء الأسهم.

وأصدرت «فيرتيغلوب» توجيهات لتوزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2025 بحد أدنى 367 مليون درهم (100 مليون دولار). بإضافة عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 191 مليون درهم (52 مليون دولار) حتى الآن إلى توزيعات أرباح النصف الأول يرتفع إجمالي العائد للمساهمين لعام 2025 إلى ما لا يقل عن 1.02 مليار درهم (277 مليون دولار)، وهو ما ينتج عنه عائد تنافسي يتجاوز 5%.



