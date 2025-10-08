الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى دمشق

«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى دمشق
8 أكتوبر 2025 18:48

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «العربية أبوظبي» عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين أبوظبي والعاصمة السورية دمشق بمعدل ثلاث رجلات أسبوعياً وذلك أعتباراً من 28 أكتوبر 2025.
وستنطلق الخدمة الجديدة من مطار زايد الدولي إلى مطار دمشق الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة بين المدينتين.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: تأتي إضافة دمشق إلى شبكة وجهات «العربية أبوظبي» المتنامية ضمن خططنا لتوسيع عملياتنا انطلاقاً من العاصمة الإماراتية وتعزيز السفر الجوي الإقليمي، مما يتيح لعملائنا مزيداً من الخيارات للوصول إلى وجهات رئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ومع استمرارنا في تعزيز حضورنا التشغيلي من أبوظبي، نؤكد التزامنا بدعم نمو قطاعات السفر والتجارة والسياحة في المنطقة.
وتعزز هذه الرحلات الجديدة شبكة وجهات مجموعة «العربية للطيران» التي تربط بين دولة الإمارات وسوريا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة دمشق من خلال رحلات مباشرة من الشارقة والآن من أبوظبي.

أخبار ذات صلة
«العربية للطيران» تسير 3 رحلات يومياً إلى بوكيت بتايلند
«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى مطار أسيوط
العربية للطيران
آخر الأخبار
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©