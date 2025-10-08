«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى دمشق

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي» عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة بين أبوظبي والعاصمة السورية دمشق بمعدل ثلاث رجلات أسبوعياً وذلك أعتباراً من 28 أكتوبر 2025.

وستنطلق الخدمة الجديدة من مطار زايد الدولي إلى مطار دمشق الدولي أيام الثلاثاء والخميس والسبت، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة بين المدينتين.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: تأتي إضافة دمشق إلى شبكة وجهات «العربية أبوظبي» المتنامية ضمن خططنا لتوسيع عملياتنا انطلاقاً من العاصمة الإماراتية وتعزيز السفر الجوي الإقليمي، مما يتيح لعملائنا مزيداً من الخيارات للوصول إلى وجهات رئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ومع استمرارنا في تعزيز حضورنا التشغيلي من أبوظبي، نؤكد التزامنا بدعم نمو قطاعات السفر والتجارة والسياحة في المنطقة.

وتعزز هذه الرحلات الجديدة شبكة وجهات مجموعة «العربية للطيران» التي تربط بين دولة الإمارات وسوريا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة دمشق من خلال رحلات مباشرة من الشارقة والآن من أبوظبي.