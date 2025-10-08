«أدنيك» يستضيف فعاليات مميزة بمجال الاستدامة أكتوبر الحالي



أبوظبي (الاتحاد)

يستعد مركز أدنيك أبوظبي، الوجهة الرائدة التابعة لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، لاستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية الرائدة في مجال الاستدامة خلال شهر أكتوبر الحالي، وتشمل هذه الفعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الذي يُعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وقمة فوربس الشرق الأوسط لـ«قادة الاستدامة»، الذي يجمع نخبة من قادة الفكر والمبتكرين في مجال الاستدامة من دولة الإمارات، ومختلف أنحاء العالم لدفع عجلة التغيير الإيجابي في مجال الاستدامة ودعم المبادرات الرامية لتعزيز التعاون في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية.

وتؤكد استضافة هذين الحدثين الدوليين البارزين قدرة مركز أدنيك أبوظبي المميزة على تنظيم واستضافة فعاليات عالمية ذات أهمية استراتيجية، بفضل بنيته التحتية المتطورة ومرافقه عالمية المستوى؛ التي تدعم الابتكار التكنولوجي والحلول المؤثرة نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويُعد المركز أول وأكبر منشأة للفعاليات في الشرق الأوسط تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، ما يعكس التزامه الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة، ويعد عاملاً أساسياً في اختيار منظمي الفعاليات له كوجهة مثالية.

ويُعقد مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة من 9 إلى 15 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي، وبالتزامن مع المؤتمر، تستضيف أبوظبي النسخة الثالثة من قمة فوربس الشرق الأوسط لـ «قادة الاستدامة» من 14 إلى 15 أكتوبر.

ومن خلال استضافة هذه الفعاليات العالمية، يرسّخ مركز أدنيك أبوظبي دوره كمحفّز للتقدم والتغيير الإيجابي في مجال الاستدامة على مستوى العالم، ويُجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالاستدامة، كما يضع معايير جديدة للتعاون الدولي والتأثير الفعّال.