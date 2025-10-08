الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

35 دولة تشارك بمؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية في أبوظبي

35 دولة تشارك بمؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية في أبوظبي
9 أكتوبر 2025 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مصرف الإمارات المركزي مؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية تحت شعار «البيانات - الأساس المتين لعمليات البنك المركزي في فترة عدم اليقين». 
شارك في المؤتمر الذي عُقد في أبوظبي مسؤولون من مصرف الإمارات المركزي، ونخبة من كبار مسؤولي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والخبراء من 35 دولة، ناقشوا الدور الاستراتيجي للبيانات في عمليات البنوك المركزية.
ركّز المؤتمر على سبل تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين دول العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لمواكبة المتغيرات والتحولات الرقمية والاقتصادية، وتعزيز جاهزية البنوك المركزية العالمية لمتطلبات المستقبل.
وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية، التي تناولت أهمية الابتكار القائم على البيانات في تعزيز الرقابة النقدية والمالية، وفرص التعاون الدولي لتطوير عمليات البنوك المركزية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وناقشت الجلسات مجموعة من المواضيع المحورية، من بينها مشهد البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، ودور إدارة البيانات وحوكمتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مساهمة الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل بنية البيانات.
وتناولت الجلسات أيضاً رؤية واستراتيجية نماذج تشغيل البيانات، وهندسة إدارة وتحليل البيانات، وأهمية مواءمة استثمارات البيانات وإدارة التغيير مع النتائج العملية الملموسة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح والدروس المستفادة.
وقال أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، إن استضافة مصرف الإمارات المركزي لمؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية تعكس التزامه الثابت بتسخير الإمكانات الكبيرة للبيانات المتقدمة، وحرصه المستمر على تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجالات تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.

البنوك المركزية
أبوظبي
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
