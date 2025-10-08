الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية»: 1100% ارتفاعاً في اعتماد المؤثرين الماليين

«الأوراق المالية»: 1100% ارتفاعاً في اعتماد المؤثرين الماليين
8 أكتوبر 2025 22:21


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأوراق المالية والسلع» تعزز ريادة الإمارات في حماية المستثمرين
«الأوراق المالية» تستطلع آراء المستثمرين بشأن «الإبلاغ عن الأصول المشفرة»

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن قفزة قياسية في اعتماد المؤثرين الماليين، حيث سجّلت ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 1100% في طلبات الاعتماد.
ومنذ انطلاق هذه المبادرة التنظيمية الرائدة، بادرت شريحة واسعة من رواد المحتوى المالي بالتسجيل والامتثال للضوابط المعتمدة، مما يعكس إدراكهم للدور المحوري الذي يلعبونه في تعزيز الثقافة المالية، وحماية المستثمرين ورفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور. هذا التفاعل القوي لا يُعد مجرد إنجاز رقمي، بل يُجسد نجاحاً تنظيمياً كبيراً يعزز مكانة دولة الإمارات كرائدة عالمية في تطوير التشريعات المالية وإرساء معايير الحوكمة والابتكار في القطاع الرقمي.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة: نحن أمام مرحلة انتقالية محورية في تطور البيئة المالية الرقمية، حيث أصبح المؤثرون الماليون شركاء فاعلين في بناء بيئة استثمارية شفافة ومسؤولة، إن الإقبال غير المسبوق على التسجيل يعكس مدى وعي الجيل الجديد من صُنّاع المحتوى المكرسين لترسيخ المصداقية وتعزيز ثقافة الامتثال والنزاهة، وتبقى الهيئة ملتزمة بدعم الابتكار وتعزيز منظومة الحوكمة للإسهام في مستقبل مالي آمن ومستدام ومرن لدولة الإمارات.
ولتعزيز مشاركة المؤثرين الماليين في هذه المبادرة بشكل أكبر، أطلقت الهيئة مجموعة من الحوافز التنظيمية عالية التأثير، بما في ذلك الإعفاء من رسوم التسجيل والتجديد والاستشارات القانونية لمدة ثلاث سنوات، وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع المشاركة الأوسع في أنشطة التمويل الرقمي ضمن إطار تشريعي مرن وقابل للتكيف.
وتُعد هذه المبادرة نموذجاً عالمياً للتكامل بين التكنولوجيا والحوكمة، مما يعزز ريادة دولة الإمارات في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

هيئة الأوراق المالية والسلع
آخر الأخبار
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©