الخميس 9 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي الجنوب» توسّع مرافق «وحدات صيانة الخطوط الجويّة»

«دبي الجنوب» توسّع مرافق «وحدات صيانة الخطوط الجويّة»
8 أكتوبر 2025 22:22

دبي (الاتحاد)
أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب عن توسيع مرافق «وحدات صيانة الخطوط الجويّة»، بهدف دعم مشغّلي المطار، بما في ذلك المشغلين الأرضيين للطيران الخاص، من خلال إتاحة الوصول المباشر إلى عملائهم.
وبموجب هذا التوسّع، ارتفع عدد وحدات الصيانة إلى 11 وحدة تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 76 ألف قدم مربعة.
وجرى تصميم هذه الوحدات لتكون مركزاً متكاملاً للحلول في قطاع الطيران، حيث ستوفّر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل مستودعات للتخزين والصيانة، ومعدات فنية متخصّصة، ودعماً هندسياً، إلى جانب منطقة راحة عالمية المستوى للطيّارين، كما ستضم المرافق مواقف مظللة مخصّصة، ومكاتب، وعدداً من المزايا الإضافية المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاع، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال الربع الثالث من عام 2026.
وقال محمد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إنه توسيع خدمات المشروع لتلبية الطلب المتزايد من الشركات على خدمات صيانة الخطوط الجويّة، ويجسّد هذا الإنجاز الالتزام بتطوير مرافق رائدة، وبناء منظومة متكاملة تلبي تطلعات العملاء، وسيتم مواصلة بذل كل الجهود لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الطيران.
يُذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفّر للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يُعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها، فيما يقع المشروع ضمن دبي الجنوب، والتي قامت بتطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، كما يسعى إلى تعزيز الصناعات الهندسيّة بما يدعم رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.
 

دبي الجنوب
آخر الأخبار
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
الرياضة
تعرّف على قائمة الأكثر مساهمة في الأهداف بتاريخ كأس العالم
اليوم 14:35
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
علوم الدار
أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن
اليوم 14:29
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
الرياضة
كؤوس جديدة في حفل الجوائز الآسيوية بالسعودية
اليوم 14:24
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
الرياضة
سابالينكا.. «القطار السريع» لا يتوقف في ووهان!
اليوم 14:16
موانئ دبي العالمية تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اقتصاد
"موانئ دبي العالمية" تطلق المرحلة الثانية من مشروع مقرّها بمدينة إكسبو
اليوم 14:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©