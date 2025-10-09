الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يلتقط الأنفاس بعد مسيرة صعود غير مسبوقة

الذهب
9 أكتوبر 2025 08:12

تراجع الذهب اليوم الخميس وسط بيع المستثمرين لجني الأرباح بعد يوم من اختراق المعدن حاجز الأربعة آلاف دولار للأوقية (الأونصة) وتسجيله لمستوى قياسي مرتفع جديد، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4021.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0117 بتوقيت جرينتش بعدما سجل مستوى قياسيا عند 4059.05 دولار أمس الأربعاء.
ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4042.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 48.91 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.57 دولار أمس الأربعاء. وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1650.60 دولار. وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1435.25 دولار.

المصدر: وكالات
