اقتصاد

«السيدات للاستدامة» تنظم دورة تدريبية في إندونيسيا ضمن برنامج «وايزر كيرز»

«السيدات للاستدامة» تنظم دورة تدريبية في إندونيسيا ضمن برنامج «وايزر كيرز»
9 أكتوبر 2025 15:09

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجائزة زايد للاستدامة، عن اختتام دورة تدريبية جديدة بنجاح ضمن برنامج «وايزر كيرز» في إندونيسيا.
وأقيمت الدورة التدريبية الميدانية التي استمرت خمسة أيام في مدينتي جاكرتا وجاروت، تحت عنوان «تعزيز إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة من خلال صياغة السياسات والابتكار والعمل المجتمعي»، حيث تعرفت المشاركات على تجربة إندونيسيا في مجال الاستدامة.
وتخلّلت الدورة نقاشات رفيعة المستوى حول السياسات المتعلقة بالقطاع، فضلاً عن تنفيذ مشاريع عملية على مستوى المجتمع المحلي، بهدف استكشاف دور الحلول الشاملة والمبتكرة في بناء مستقبل مستدام لقطاع الطاقة.
وضمت الدورة تسع منتسبات لبرنامج «الرائدات» التابع لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، إلى جانب 5 متخصصات إندونيسيات، حصلن على معلومات قيّمة حول مسيرة إندونيسيا في مجال الطاقة النظيفة.
وشملت الجلسات مناقشة الخطة الوطنية للطاقة في إندونيسيا، وآليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ودور الشركات المملوكة للدولة في دعم إحداث نقلة نوعية في القطاع.
كما زارت المشاركات بعض المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، مثل محطة «كاموجانج» للطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع «شيراتا» للطاقة الشمسية العائمة، الأكبر من نوعه في جنوب شرق آسيا.

 

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» ومدير إدارة برامج منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»: أتاح برنامج «وايزر كيرز» للمشاركات فرصة فريدة للاطلاع عن قرب على الخطوات التي اتخذتها إندونيسيا لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن التعاون مع النساء في المجتمع المحلي اللواتي يلعبن دوراً ريادياً في هذا القطاع، لقد جسدت هذه الرحلة أهمية ربط المعرفة بالتطبيق العملي، لتشكل تجربة غنية ستترك أثراً ملموساً على تطورهن المهني ومساهماتهن في المجتمع، ويسرنا الإسهام في دعم وتأهيل القيادات النسائية الشابة، وتزويدهن بالمعرفة وفرص التواصل التي يحتجن إليها للقيام بدور فاعل في تطوير حلول مبتكرة وشاملة على مستوى العالم.
أُقيمت الدورة بالتعاون مع شركاء رئيسيين في قطاعي الطاقة والاستدامة في إندونيسيا.
ومن جانبها، قالت كاندرا سري سوتاما، الرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية الطاقة الإندونيسية: يسعدنا التعاون مع منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» في تنفيذ برنامجها «وايزر كيرز» لعام 2025، الذي يتيح للنساء القياديات من مختلف أنحاء العالم فرصة التفاعل المباشر مع تحديات التحول في قطاع الطاقة. 
ويرتكز برنامج «وايزر كيرز» على ثلاثة محاور أساسية، هي التعليم، والتواصل، والتمكين، ويوفر دورات تدريبية تعزز المهارات القيادية والتبادل الثقافي، وتقدم تجارب عملية في مجال الاستدامة. ويسهم البرنامج سنوياً في ربط المشاركات بالمجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المتعلقة بالمناخ والطاقة، مما يتيح لهن فرصاً مهمة للتزود بمعلومات قيمة حول سبل إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة.

مصدر
