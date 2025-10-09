ملتقى «أبوظبي - لندن للأعمال» يستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة



لندن (الاتحاد)

أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن تعزيز الشراكات الاقتصادية الفاعلة، وتطوير بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص تمثل مرتكزات رئيسة في استراتيجية أبوظبي لبناء اقتصاد المستقبل.

وخلال كلمته في افتتاح ملتقى أعمال أبوظبي - لندن، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في العاصمة البريطانية، استعرض معاليه مميزات الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً جاذباً للمواهب الطموحة، والاستثمارات النوعية، والشركات الرائدة.

وقال: «على مدى عقود، نجحت أبوظبي في بناء منظومة وعلاقات اقتصادية متينة ومتطورة، ما مكّن الشركات من النمو والتوسع والمساهمة في إثراء المجتمعات».ووفر ملتقى أبوظبي- لندن للأعمال منصة ملائمة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها الإمارة، وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مجتمع الأعمال في أبوظبي والمملكة المتحدة.

وأضاف معالي أحمد جاسم الزعابي: نقوم بتوفير منظومة ملائمة تتيح الشركات والمستثمرين تحقيق الازدهار، وشهد ملتقى الأعمال في لندن مشاركة أكثر من 40 شركة وطنية من القطاع الخاص والشركات العائلية لاستكشاف فرص التوسع في أسواق جديدة، بما فيها المملكة المتحدة، وبحث المشاريع المشتركة مع نظرائهم الدوليين.

وأوضح معاليه أن خريطة طريق غرفة أبوظبي تُركز على تعزيز منظومة أعمال مرنة ومزدهرة تعزز الابتكار وريادة الأعمال، وتربط الشركات بالفرص العالمية، وتسهّل وصولها إلى الأسواق ذات النمو المرتفع من خلال حلول تيسير التجارة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها دولة الإمارات مع أكثر من 25 دولة.

وأشار معالي الزعابي إلى أن نجاح اقتصاد أبوظبي غير النفطي في تحقيق نمو بنسبة تصل إلى 7% خلال السنوات القليلة الماضية لتتجاوز مساهمته نصف الناتج المحلي الإجمالي يعكس فاعلية استراتيجية التنويع الاقتصادي والسياسات المتبعة.

وقال: نقوم بتطوير مراكز عالمية في مجالات التمويل، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وعلوم الحياة، والصناعات المتقدمة، بهدف بناء اقتصاد المستقبل الذي يتسم بالتنوع والذكاء والشمول والاستدامة. نحن لا ندعو المستثمرين للاستثمار في أبوظبي فقط، بل للاستثمار مع أبوظبي، إذ نوفر بوابة للفرص العالمية، حيث تسهم رؤوس الأموال في تمويل مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة والعمل وازدهار المجتمعات.

يذكر أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي حققت نمواً كبيراً بلغت نسبته 34.7% خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما شهدت التجارة غير النفطية مع المملكة المتحدة زيادة بنسبة 22.5% خلال السنوات الخمس الماضية.

واستقطب ملتقى أعمال أبوظبي - لندن مشاركة واسعة من جهات ومؤسسات بارزة من القطاعين الحكومي والخاص، وعلى رأسها دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمارك أبوظبي، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة، والدار العقارية، وHub7.

وقال شامس علي الظاهري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب «تمتاز علاقاتنا التجارية مع المملكة المتحدة بالحيوية والتطور، حيث تجمعنا رؤية مشتركة نحو الابتكار، والتنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع ومرن».

ويوفّر ملتقى أبوظبي - لندن للأعمال منصة عملية لتعزيز الشراكات القائمة، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات المستقبل.

وأضاف: عملنا خلال السنوات الماضية على ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتبني حلول رقمية ذكية، وإطلاق مبادرات رائدة تستهدف تسريع التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد أن البيئة الاقتصادية الداعمة في أبوظبي تشكّل منصة مثالية للشركات العالمية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

وشهد الملتقى برنامجاً مكثفاً تضمن سلسلة من الجلسات والعروض التفاعلية، التي أبرزت مكانة أبوظبي المتقدمة كمحور استراتيجي للتجارة والاستثمار والابتكار.

وقدمت غرفة أبوظبي عرضاً مرئياً بعنوان «أبوظبي في 180 ثانية» سلّط الضوء على المقومات الاقتصادية المتقدمة للإمارة ودورها الريادي في دفع النمو المستدام.