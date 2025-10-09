الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عمومية «إمباور» تقر توزيع 437.5 مليون درهم أرباح عن النصف الأول

«إمباور» توزع 425 مليون درهم
9 أكتوبر 2025 16:22


دبي (الاتحاد) صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، بنصاب 88.3% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الأول من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأسمال الشركة المدفوع.

وترأّس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع الذي عُقد في بدبي بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة «إمباور».

أخبار ذات صلة
12 مليار درهم مكاسب سوقية للأسهم المحلية خلال أسبوع
«أليك القابضة» تجمع 1.4 مليار درهم وتغطية الاكتتاب بأكثر من 21 مرة

وخلال الاجتماع، وافق مساهمو الشركة على مختلف بنود جدول الأعمال، وانتخبوا مجلس الإدارة الجديد لدورة «2025-2028»، والذي يضم معالي سعيد محمد الطاير، وأميت كوشال، وعصام كاظم، وفاطمة بالرهيف وحسين لوتاه، وماجد الجوكر، وناصر لوتاه. وبلغت إيرادات «إمباور» للنصف الأول 1453 مليون درهم، فيما بلغت قيمة صافي الأرباح 403 ملايين درهم، وسيجري توزيع الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في الشركة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «إمباور»، إن تصديق الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم، وبنسبة 43.75% من رأس المال المدفوع، يجسّد نجاح «إمباور» المتواصل في مواصلة تحقيق نتائج متنامية، مدعومةً بنموذج أعمال رائد يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال تبريد المناطق.

إمباور
توزيع الأرباح
سوق دبي
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©