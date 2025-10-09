عمومية «إمباور» تقر توزيع 437.5 مليون درهم أرباح عن النصف الأول



دبي (الاتحاد) صادقت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، المدرجة في سوق دبي المالي، بنصاب 88.3% على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، عن النصف الأول من عام 2025 بمبلغ إجمالي مقداره 437.5 مليون درهم بواقع 4.375 فلس لكل سهم ما يعادل 43.75% من رأسمال الشركة المدفوع.

وترأّس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع الذي عُقد في بدبي بحضور أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة «إمباور».

وخلال الاجتماع، وافق مساهمو الشركة على مختلف بنود جدول الأعمال، وانتخبوا مجلس الإدارة الجديد لدورة «2025-2028»، والذي يضم معالي سعيد محمد الطاير، وأميت كوشال، وعصام كاظم، وفاطمة بالرهيف وحسين لوتاه، وماجد الجوكر، وناصر لوتاه. وبلغت إيرادات «إمباور» للنصف الأول 1453 مليون درهم، فيما بلغت قيمة صافي الأرباح 403 ملايين درهم، وسيجري توزيع الأرباح وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المتبعة في الشركة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «إمباور»، إن تصديق الجمعية العمومية على توزيع أرباح نقدية بقيمة 437.5 مليون درهم، وبنسبة 43.75% من رأس المال المدفوع، يجسّد نجاح «إمباور» المتواصل في مواصلة تحقيق نتائج متنامية، مدعومةً بنموذج أعمال رائد يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية في مجال تبريد المناطق.