«دبي للخدمات المالية» وسلطة النقد في هونغ كونغ تنظمان مؤتمر التمويل المناخي نوفمبر المقبل



دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، اليوم عن تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر المشترك للتمويل المناخي بدبي في 26 نوفمبر المقبل.

وينعقد المؤتمر الذي يهدف إلى دعم وتمكين التمويل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تحت شعار «رسم ملامح الغد.. تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة»، ويجسّد الالتزام المشترك لكل من دبي وهونغ كونغ، بصفتهما من أكثر المراكز المالية البارزة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم، في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي من خلال احتضان الابتكار وتعزيز المرونة والتعاون العابر للحدود.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن شراكتنا مع سلطة النقد في هونغ كونغ تأتي تجسيداً لالتزامنا المشترك الراسخ بتشكيل منظومة مالية عالمية تطلعية تتّسم بالترابط والمرونة، وشعار «رسم ملامح الغد» يمثل دعوة للعمل بما يتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية «D33» لتعزيز التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي.

وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن المؤتمر المشترك للتمويل المناخي مع سلطة دبي للخدمات المالية خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط لتسهيل تدفق رأس المال وتبادل المعرفة من أجل دعم التنمية المستدامة في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الدور الجوهري لكل من هونغ كونغ ودبي كمركزين رائدين للأعمال المالية والابتكار.

وستتخلل المؤتمر جلسة حوارية بين مارك ستيوارد وداريل تشان، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، تتناول الكيفية التي يُمكن بها للابتكار التكنولوجي والأطر التنظيمية وسبل التعاون بين القطاعات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل المناخي. وسيشارك كذلك متحدثون بارزون في جلسات نقاشية حول مواضيع متعددة مثل فرص تحويل الممر بين آسيا والشرق الأوسط إلى ممر أخضر، وقوة الترميز في دفع عجلة التحول المناخي. وسيتضمن المؤتمر أيضاً عرضاً تفصيلياً لمخرجات البحث المشترك بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ حول دور الديون المستدامة في توسيع نطاق تمويل المناخ بالأسواق الناشئة.