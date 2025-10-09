الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للخدمات المالية» وسلطة النقد في هونغ كونغ تنظمان مؤتمر التمويل المناخي نوفمبر المقبل

مركز دبي المالي العالمي
9 أكتوبر 2025 16:33


دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، اليوم عن تنظيم الدورة الثانية للمؤتمر المشترك للتمويل المناخي بدبي في 26 نوفمبر المقبل.

وينعقد المؤتمر الذي يهدف إلى دعم وتمكين التمويل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا تحت شعار «رسم ملامح الغد.. تسخير التمويل الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة»، ويجسّد الالتزام المشترك لكل من دبي وهونغ كونغ، بصفتهما من أكثر المراكز المالية البارزة والأكثر تأثيراً على مستوى العالم، في صياغة مستقبل النظام المالي العالمي من خلال احتضان الابتكار وتعزيز المرونة والتعاون العابر للحدود.

أخبار ذات صلة
«دبي للخدمات المالية» تُطلق دفعة 2025 من برنامج «مسار»

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن شراكتنا مع سلطة النقد في هونغ كونغ تأتي تجسيداً لالتزامنا المشترك الراسخ بتشكيل منظومة مالية عالمية تطلعية تتّسم بالترابط والمرونة، وشعار «رسم ملامح الغد» يمثل دعوة للعمل بما يتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية «D33» لتعزيز التمويل المستدام والابتكار على نطاق عالمي.

وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن المؤتمر المشترك للتمويل المناخي مع سلطة دبي للخدمات المالية خطوة مهمة أخرى نحو تعزيز الممر الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط لتسهيل تدفق رأس المال وتبادل المعرفة من أجل دعم التنمية المستدامة في منطقتنا ومختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الدور الجوهري لكل من هونغ كونغ ودبي كمركزين رائدين للأعمال المالية والابتكار.

وستتخلل المؤتمر جلسة حوارية بين مارك ستيوارد وداريل تشان، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، تتناول الكيفية التي يُمكن بها للابتكار التكنولوجي والأطر التنظيمية وسبل التعاون بين القطاعات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتمويل المناخي. وسيشارك كذلك متحدثون بارزون في جلسات نقاشية حول مواضيع متعددة مثل فرص تحويل الممر بين آسيا والشرق الأوسط إلى ممر أخضر، وقوة الترميز في دفع عجلة التحول المناخي. وسيتضمن المؤتمر أيضاً عرضاً تفصيلياً لمخرجات البحث المشترك بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ حول دور الديون المستدامة في توسيع نطاق تمويل المناخ بالأسواق الناشئة.

سلطة دبي للخدمات المالية
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة قبل الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
الأخبار العالمية
محللون وخبراء لـ«الاتحاد»: نجاح «اتفاق غزة» رهن بالتزام الأطراف
اليوم 01:19
جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً باتجاه القوات الروسية في دونيتسك (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين ينفي استنفاد الجهود الروسية الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:19
مخيم لنازحين فلسطينيين قرب شاطئ بحر غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات لإطلاق مسار سياسي يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
اليوم 01:19
لاجئون سوريون في لبنان يستعدون للعودة إلى بلادهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
انطلاق المرحلة الرابعة لخطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين السوريين
اليوم 01:18
امرأة فلسطينية تسير بجانب مبنى مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: «اتفاق غزة» أمل جديد لتخفيف المعاناة الإنسانية
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©